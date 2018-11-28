Влада Луцька пригрозила головам ОСББ «розірванням співпраці» через можливі виборчі схеми

У Луцьку керівництво міста застерегло голів ОСББ від виборчих порушень під загрозою «розірвання співпраці»Про це повідомили у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА.У Луцьку представники міської влади спільно з правоохоронними органами зустрілися із головами ОСББ, аби розповісти про незаконність організації «схем» підкупу виборців та попередити про «розірвання співпраці» із причетними до таких схем керівників ОСББ.Про проведення зустрічі повідомили місцеві ЗМІ, зауважуючи, що повідомлення про збори розіслали головам ОСББ міста. Зауважимо, що початкове місце зустрічі змінили на інше, тож зрештою прибули близько двох десятків представників ОСББ. Також на зустрічі були присутні виконувач обов’язків міського голови, перший заступник міського голови, радник міського голови, депутат Луцькрадита заступник начальника сектору превенції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській областіУ своєму виступі під час заходу Ігор Поліщук повідомив, що просить передати про інформацію, озвучену на зустрічі іншим головам ОСББ.«Із ЗМІ ми дізнаємося про те, що окремі голови ОСББ задіяні у побудові схем підкупу голосів. Ми зараз не називаємо кандидата і будемо говорити про підкуп за будь-яких кандидатів, ми не зібралися тут заради політики. Дуже прикро, що у нас в місті таке відбувається і ми хотіли б провести розмову на майбутнє», – мовив радник міського голови Ігор Поліщук.Згодом він додав, що прикро що деякі голови ОСББ беруть участь у такій «незаконній практиці». Він закликав не брати участі у голосуванні за гроші, а якщо відомо про підготовку таких фактів – повідомляти Луцьку міську раду та правоохоронців. Поліщук зауважив, що якщо голів зібрали для такої розмови, то на це «є підстави».Посадовець нагадав, що останні кілька років у місті у 6 разів збільшилися обсяги фінансування програм для ОСББ, зокрема фінансування «теплих» кредитів та програма відшкодування відсотків «70/30».«Хочу вам сказати: якщо в нас буде перевірена інформація про те, що голова ОСББ чи працівники займаються такою діяльністю, ми будемо вживати заходи щодо розірвання співпраці із цим ОСББ і обмеження фінансування на це ОСББ у зв’язку із тим, що ми допомагаємо тим, хто ініціативний, прагне змін і готовий їх втілювати в життя. А коли ОСББ використовується для створення мережі для підкупу виборців, для скупки голосів – це неправильно. Дуже недобре, що у Луцьку вже шириться така інформація і вона вже вийшла за межі міста, про це вже пишуть всеукраїнські ЗМІ», – додав радник міського голови.Представник правоохоронних органівповідомив про відповідальність за порушення виборчого законодавства, розповів про вимоги до агітації та її розміщення. Також поліцейський зачитав витяги із закону, де йшлося про заборону щодо агітації із наданням виборцям грошей та цінних паперів. Згодом правоохоронець зауважив, що люди на умовах анонімності можуть надавати інформацію про «схеми» підкупу, аби розслідувати випадки, які суперечать закону.Натомість голови ОСББ поцікавилися, наскільки достовірна інформація, що їх колеги залучені до подібної діяльності та чи відкритий за відповідними зверненнями «кримінал». Поліцейський повідомив, що зареєстрованих кримінальних проваджень немає.Перший заступник міського голови зауважив, що не йдеться про те, що когось зібралися карати. Проте голови ОСББ є відповідальними за конкретні будинки, мають доступ до списків мешканців та їх телефони.«Ніхто не каже, що комусь там не будуть давати учасника програми… Ми запрошували усіх, щоб сьогодні працівники поліції вам довели інформацію, що може бути, коли голови ОСББ будуть займатися не зовсім законною діяльністю», – наголосив Григорій Недопад.Кількох голів ОСББ обурило те, що у своїх словах Ігор Поліщук зауважив, що можуть обмежувати участь у програмі. Мовляв, будинок на 200 квартир не має страждати від дій одної людини. Представник спільноти ОСББ зауважив, що засуджує незаконні дії, однак за них має нести відповідальність особа, яка їх вчинила. Також він додав, що переобирати чи не переобирати голову – це право самих мешканців будинку.«Так само, як допомагати ОСББ – це право органу місцевого самоврядування... Якщо голови ОСББ братимуть учать у таких діях, наша співпраця не буде такою, як була до цього... Не займайтеся створенням схем по підкупу виборців і все буде добре», – відповів Поліщук.Зрештою, він зауважив, що тут не зібралися когось звинувачувати, а попередити таку діяльність та наголосити на необхідності повідомити правоохоронців про такі випадки.Наприкінці зустрічі ще один представник ОСББ повідомив, що до нього зверталися, щоб допомогти знайти агітаторів. Мовляв, він як голова ОСББ мав би знати активних людей. Він відмовився та закликав своїх колег просто «не брати участі» у незаконних діях. У відповідь інший представник ОСББ запитав, чому не можуть агітувати.«Поки що я не чув про гроші, щоб хтось комусь дав», – зауважив чоловік. Натомість Григорій Пустовіт зауважив, що йдеться саме про отримання коштів.«Тут звучало, чи має право займатися агітацією – безумовно, має право. Ні я, ні хтось не має права вас примусити голосувати за того чи іншого або обмежити ваші права щодо агітаційної роботи – будь ласка, займайтеся агітацією. Але ми зараз говоримо не про це. Коли керівники ОСББ організовують роздачу грошей і уже про це починаються розмови – знаєте, це не правильно», – додав Григорій Пустовіт.Зрештою, представники спільноти ОСББ попросили назвати тих, хто отримував кошти, інакше це просто наклеп. Натомість керівники міста зауважили, що нині тут зібралися, аби обговорити проблему та попередити подібні випадки. Окрім того, повідомили, що аналогічні зустрічі проведуть із іншими категоріями – наприклад, представниками комунальних підприємств та навчальних закладів.У частині 6 ст. 64 Закону України «Про вибори Президента України», вказано, що забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей.Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців, зазначеним у пункті 1 частини третьої статті 56 цього Закону. Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.