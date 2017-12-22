У Луцьку муніципали активно ловлять «автоандонів». ФОТО
Сьогодні, 16:13
У Луцьку муніципали продовжують "боротись" із горе-водіями, які неправильно паркуються.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Відтак, 9 адмінпротоколів за ст. 152 КУпАП склали вчора інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час рейду на громадян, які паркують машини на тротуарах, пішохідних доріжках та зелених зонах.
Водії залишали свої автівки в заборонених місцях на вулицях Конякіна, Кравчука, Євгена Сверстюка та в щойно зробленому сквері на проспекті Волі, поблизу дитячої поліклініки. Дехто навіть розміщувався на квітковому ринку. Там інспектори працювали з самого ранку та склали на цій локації більшість протоколів.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Відтак, 9 адмінпротоколів за ст. 152 КУпАП склали вчора інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час рейду на громадян, які паркують машини на тротуарах, пішохідних доріжках та зелених зонах.
Водії залишали свої автівки в заборонених місцях на вулицях Конякіна, Кравчука, Євгена Сверстюка та в щойно зробленому сквері на проспекті Волі, поблизу дитячої поліклініки. Дехто навіть розміщувався на квітковому ринку. Там інспектори працювали з самого ранку та склали на цій локації більшість протоколів.
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