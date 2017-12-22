У Луцьку муніципали активно ловлять «автоандонів». ФОТО

У Луцьку муніципали продовжують "боротись" із горе-водіями, які неправильно паркуються.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Відтак, 9 адмінпротоколів за ст. 152 КУпАП склали вчора інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час рейду на громадян, які паркують машини на тротуарах, пішохідних доріжках та зелених зонах.Водії залишали свої автівки в заборонених місцях на вулицях Конякіна, Кравчука, Євгена Сверстюка та в щойно зробленому сквері на проспекті Волі, поблизу дитячої поліклініки. Дехто навіть розміщувався на квітковому ринку. Там інспектори працювали з самого ранку та склали на цій локації більшість протоколів.