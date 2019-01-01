У «Grand Central» відбудеться концерт «Romantic Lounge»*
Сьогодні, 20:59
На 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться «Romantic Lounge» у виконанні піаніста Мікаеля Гюлазяна.
До Дня закоханих у Промені готується багато приємностей.
13 та 14 лютого працюватиме Valentines Post, де можна буде не лише купити милу листівку коханій людині чи другу, а й одразу підписати і відправити у будь-яку точку України.
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До Дня закоханих у Промені готується багато приємностей.
13 та 14 лютого працюватиме Valentines Post, де можна буде не лише купити милу листівку коханій людині чи другу, а й одразу підписати і відправити у будь-яку точку України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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