У «Grand Central» відбудеться концерт «Romantic Lounge»*

Мікаеля Гюлазяна.



До Дня закоханих у Промені готується багато приємностей.



13 та 14 лютого працюватиме Valentines Post, де можна буде не лише купити милу листівку коханій людині чи другу, а й одразу підписати і відправити у будь-яку точку України.





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