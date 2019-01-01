вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Grand Central» відбудеться концерт «Romantic Lounge»*

У «Grand Central» відбудеться концерт «Romantic Lounge»*
На 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться «Romantic Lounge» у виконанні піаніста Мікаеля Гюлазяна.

До Дня закоханих у Промені готується багато приємностей.

13 та 14 лютого працюватиме Valentines Post, де можна буде не лише купити милу листівку коханій людині чи другу, а й одразу підписати і відправити у будь-яку точку України.

У «Grand Central» відбудеться концерт «Romantic Lounge»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ «Промінь»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не дійшов зі школи додому: розповіли про деталі загибелі першокласника у річці Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
У «Grand Central» відбудеться концерт «Romantic Lounge»*
Сьогодні, 20:59
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 лютого
Сьогодні, 20:00
Епіфаній розказав про стосунки з Михаїлом після конкуренції за посаду очільника ПЦУ. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
Проблему черг до жіночих туалетів хочуть вирішити на державному рівні
Сьогодні, 19:43
Схожі новини
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар» Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
30 січень, 15:46
У РЦ «Промінь» запрошують відвідати «Долину Смугастого»* У РЦ «Промінь» запрошують відвідати «Долину Смугастого»*
28 січень, 20:59
У Промені виступить театр «Чорний квадрат»* У Промені виступить театр «Чорний квадрат»*
25 січень, 20:43
До «Променя» знову завітають команди з «Ліги Сміху»* До «Променя» знову завітають команди з «Ліги Сміху»*
23 січень, 19:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не дійшов зі школи додому: розповіли про деталі загибелі першокласника у річці Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
 0
У «Grand Central» відбудеться концерт «Romantic Lounge»*
Сьогодні, 20:59
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Епіфаній розказав про стосунки з Михаїлом після конкуренції за посаду очільника ПЦУ. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
 0
Проблему черг до жіночих туалетів хочуть вирішити на державному рівні
Сьогодні, 19:43
 0
Медіа
відео
1/8