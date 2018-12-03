«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня

Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту



Отож, згідно зі статистикою січня, найпопулярнішим регіональним інтернет-виданням є Інформаційне агентство ВолиньPost. Конкурують з ним Інформаційне агентство "Волинські новини", інтернет-видання "Волинь24" та "Район.in.ua".



Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".



Так, у січні сайт читали 1 369 165 людей.



Тоді як "Волинські новини" читали на 211 765 людей менше - 1 157 400.



Третє місце посідає "Волинь24" із загальною кількістю 1 111 832 хостів. Тобто, видання читали на 257 333 людини менше, аніж Інформаційне агентство ВолиньPost.





Зауважимо, що одне з місцевих інтернет-видань, яке є у списку лідерів, позиціонує себе як найпопулярніше за кількістю волинських користувачів у січні, опираючись при цьому на статистику рейтингу, який щоденно веде сайт «Bigmir)net».



Чому лідером в області є саме Інформаційне агентство ВолиньPost



Отож, «Bigmir)net» регіональну статистику формує лише з луцьких ІР-адрес. За даними бази ІР-адрес



Лише 4 провайдери мають луцькі IP-адреси. Це datagroup, VIZOR, UARNet та VOLIA-MNT. Тобто, якщо читач заходить на якийсь із місцевих сайтів, перебуваючи у Луцьку, але з провайдерів, наприклад, Київстар, Укртелеком, Водафон чи Лайф, то його «клік» «Bigmir)net» зараховує у загальну, а не регіональну кількість хостів.



Тож у загальній кількості хостів – реальніша кількість заходів на сайт різними користувачами. Адже здебільшого люди, перебуваючи на Волині, заходять на місцеві сайти зі своїх ґаджетів з мобільного інтернету або з провайдерів, які не мають луцьких ІР-адрес.



Тож редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у січні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net» Отож, згідно зі статистикою січня, найпопулярнішим регіональним інтернет-виданням є Інформаційне агентство ВолиньPost. Конкурують з ним Інформаційне агентство "Волинські новини", інтернет-видання "Волинь24" та "Район.in.ua".Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".Так, у січні сайт читалилюдей.Тоді як "Волинські новини" читали на 211 765 людей менше -Третє місце посідає "Волинь24" із загальною кількістюхостів. Тобто, видання читали на 257 333 людини менше, аніж Інформаційне агентство ВолиньPost.Зауважимо, що одне з місцевих інтернет-видань, яке є у списку лідерів, позиціонує себе як найпопулярніше за кількістю волинських користувачів у січні, опираючись при цьому на статистику рейтингу, який щоденно веде сайт «Bigmir)net».Отож, «Bigmir)net» регіональну статистику формує лише з луцьких ІР-адрес. За даними бази ІР-адрес Ipgeobase , у Луцьку їх усього налічується 17980. Тобто лише власники цих ІР-адрес будуть визначатись як регіональні хости (до того ж, не волинські, а луцькі).Лише 4 провайдери мають луцькі IP-адреси. Це datagroup, VIZOR, UARNet та VOLIA-MNT. Тобто, якщо читач заходить на якийсь із місцевих сайтів, перебуваючи у Луцьку, але з провайдерів, наприклад, Київстар, Укртелеком, Водафон чи Лайф, то його «клік» «Bigmir)net» зараховує у загальну, а не регіональну кількість хостів.Тож у загальній кількості хостів – реальніша кількість заходів на сайт різними користувачами. Адже здебільшого люди, перебуваючи на Волині, заходять на місцеві сайти зі своїх ґаджетів з мобільного інтернету або з провайдерів, які не мають луцьких ІР-адрес.

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