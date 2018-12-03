вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня

«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».

Отож, згідно зі статистикою січня, найпопулярнішим регіональним інтернет-виданням є Інформаційне агентство ВолиньPost. Конкурують з ним Інформаційне агентство "Волинські новини", інтернет-видання "Волинь24" та "Район.in.ua".

Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".

Так, у січні сайт читали 1 369 165 людей.
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня

Тоді як "Волинські новини" читали на 211 765 людей менше - 1 157 400.
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня

Третє місце посідає "Волинь24" із загальною кількістю 1 111 832 хостів. Тобто, видання читали на 257 333 людини менше, аніж Інформаційне агентство ВолиньPost.
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня


Зауважимо, що одне з місцевих інтернет-видань, яке є у списку лідерів, позиціонує себе як найпопулярніше за кількістю волинських користувачів у січні, опираючись при цьому на статистику рейтингу, який щоденно веде сайт «Bigmir)net».

Чому лідером в області є саме Інформаційне агентство ВолиньPost

Отож, «Bigmir)net» регіональну статистику формує лише з луцьких ІР-адрес. За даними бази ІР-адрес Ipgeobase, у Луцьку їх усього налічується 17980. Тобто лише власники цих ІР-адрес будуть визначатись як регіональні хости (до того ж, не волинські, а луцькі).

Лише 4 провайдери мають луцькі IP-адреси. Це datagroup, VIZOR, UARNet та VOLIA-MNT. Тобто, якщо читач заходить на якийсь із місцевих сайтів, перебуваючи у Луцьку, але з провайдерів, наприклад, Київстар, Укртелеком, Водафон чи Лайф, то його «клік» «Bigmir)net» зараховує у загальну, а не регіональну кількість хостів.

Тож у загальній кількості хостів – реальніша кількість заходів на сайт різними користувачами. Адже здебільшого люди, перебуваючи на Волині, заходять на місцеві сайти зі своїх ґаджетів з мобільного інтернету або з провайдерів, які не мають луцьких ІР-адрес.

Тож редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у січні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВолиньPost, рейтинг, ЗМІ, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Луцька приїдуть учасники «Битви екстрасенсів»
Сьогодні, 19:00
Що на Волині роблять безробітні
Сьогодні, 18:46
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Сьогодні, 18:43
Туман в Україні протримається до наступного тижня
Сьогодні, 18:33
На Волині чоловік упіймав рибу-велетня
Сьогодні, 18:24
Схожі новини
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня «ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
02 січень, 09:40
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами листопада «ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами листопада
03 грудень, 2018, 10:16
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня «ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
01 листопад, 2018, 14:27
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами вересня «ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами вересня
01 жовтень, 2018, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Епіфаній розказав про стосунки з Михаїлом після конкуренції за посаду очільника ПЦУ. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
 0
Проблему черг до жіночих туалетів хочуть вирішити на державному рівні
Сьогодні, 19:43
 0
Лучанка робить унікальні десерти, від яких не погладшаєш
Сьогодні, 19:31
 0
У магазині на Волині невідомі вкрали білизну
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8