Квартира-вбивця: у житлі на Волині, де загинули матір з дитиною, вже були отруєння газом





Їхні рідні обурюються, бо саме в цій квартирі чадним газом труяться уже не вперше, йдеться в сюжеті



Нагадаємо,



Свекруха загиблої Людмила Римарук не може отямитися – саме вона знайшла мертвими свою невістку і маленького онука.



"Відкриваю двері, якось так жарко-жарко в хаті, запах якийсь", – каже Людмила. Жінка вже бездиханна лежала у ванній кімнаті, а її півторарічний син – на підлозі серед іграшок.



Його бабуся переконана, що трагедії можна було б запобігти, адже шість років тому вона із сином самі отруїлися чадним газом і викликали у квартиру газовиків.



"Тоді всі служби були, всі перевіряли, ніби обратка від витяжки чи що. Так ми витяжку з колонкою не включали, але перевіряли все. Вона ж витяжку не включала, вона у ванній була", – каже Людмила Римарук.



У помешканні з газових приладів – плита та колонка. Сусіди обурюються, що лише на їхній пам’яті у цю квартиру тричі викликали газову службу.



"Ніхто нічого не робить. Та сама квартира, куда їм звертатися? Це страхіття", – кажуть люди. Проте газовики все заперечують.



"Скільки я працюю тут, з тринадцятого року, мені випадки такі не відомі", – запевняє керівник Нововолинської дільниці ПАТ "Волиньгаз" Олег Галій.



Попередня причина смерті людей – отруєння чадним газом.



"Швидше всього, ми схиляємося, що це питання в димвентканалах. Можливо, десь впала цеглина, може, завалився оголовок. Різні можуть бути причини", – каже Галій. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство двох і більше осіб.



"На даний час проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи", – запевнив начальник слідства Нововолинського відділення поліції Вадим Сватко.



Рідні та сусіди й досі не можуть повірити в те, що трапилось. Кажуть, 36-річна Ліля дуже любила сина і викладала англійську у садочку: "Життєрадісна, весела, ніколи не падала духом, така весела людина". На похорон сина та дружини вже приїхав чоловік, який був на заробітках в Польщі.



Кореспондент ТСН Тетяна Хомич





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську загинули 36-річна жінка та її півторарічний син. Зазначають, що такий випадок у цій квартирі відбувається вже не вперше.Їхні рідні обурюються, бо саме в цій квартирі чадним газом труяться уже не вперше, йдеться в сюжеті ТСН.19:30 Нагадаємо, трагедія трапилася ввечері 30 січня Свекруха загиблоїне може отямитися – саме вона знайшла мертвими свою невістку і маленького онука."Відкриваю двері, якось так жарко-жарко в хаті, запах якийсь", – каже Людмила. Жінка вже бездиханна лежала у ванній кімнаті, а її півторарічний син – на підлозі серед іграшок.Його бабуся переконана, що трагедії можна було б запобігти, адже шість років тому вона із сином самі отруїлися чадним газом і викликали у квартиру газовиків."Тоді всі служби були, всі перевіряли, ніби обратка від витяжки чи що. Так ми витяжку з колонкою не включали, але перевіряли все. Вона ж витяжку не включала, вона у ванній була", – каже Людмила Римарук.У помешканні з газових приладів – плита та колонка. Сусіди обурюються, що лише на їхній пам’яті у цю квартиру тричі викликали газову службу."Ніхто нічого не робить. Та сама квартира, куда їм звертатися? Це страхіття", – кажуть люди. Проте газовики все заперечують."Скільки я працюю тут, з тринадцятого року, мені випадки такі не відомі", – запевняє керівник Нововолинської дільниці ПАТ "Волиньгаз"Попередня причина смерті людей – отруєння чадним газом."Швидше всього, ми схиляємося, що це питання в димвентканалах. Можливо, десь впала цеглина, може, завалився оголовок. Різні можуть бути причини", – каже Галій. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство двох і більше осіб."На даний час проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи", – запевнив начальник слідства Нововолинського відділення поліціїРідні та сусіди й досі не можуть повірити в те, що трапилось. Кажуть, 36-річна Ліля дуже любила сина і викладала англійську у садочку: "Життєрадісна, весела, ніколи не падала духом, така весела людина". На похорон сина та дружини вже приїхав чоловік, який був на заробітках в Польщі.

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