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Квартира-вбивця: у житлі на Волині, де загинули матір з дитиною, вже були отруєння газом

Квартира-вбивця: у житлі на Волині, де загинули матір з дитиною, вже були отруєння газом
У Нововолинську загинули 36-річна жінка та її півторарічний син. Зазначають, що такий випадок у цій квартирі відбувається вже не вперше.

Їхні рідні обурюються, бо саме в цій квартирі чадним газом труяться уже не вперше, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Нагадаємо, трагедія трапилася ввечері 30 січня.

Свекруха загиблої Людмила Римарук не може отямитися – саме вона знайшла мертвими свою невістку і маленького онука.

"Відкриваю двері, якось так жарко-жарко в хаті, запах якийсь", – каже Людмила. Жінка вже бездиханна лежала у ванній кімнаті, а її півторарічний син – на підлозі серед іграшок.

Його бабуся переконана, що трагедії можна було б запобігти, адже шість років тому вона із сином самі отруїлися чадним газом і викликали у квартиру газовиків.

"Тоді всі служби були, всі перевіряли, ніби обратка від витяжки чи що. Так ми витяжку з колонкою не включали, але перевіряли все. Вона ж витяжку не включала, вона у ванній була", – каже Людмила Римарук.

У помешканні з газових приладів – плита та колонка. Сусіди обурюються, що лише на їхній пам’яті у цю квартиру тричі викликали газову службу.

"Ніхто нічого не робить. Та сама квартира, куда їм звертатися? Це страхіття", – кажуть люди. Проте газовики все заперечують.

"Скільки я працюю тут, з тринадцятого року, мені випадки такі не відомі", – запевняє керівник Нововолинської дільниці ПАТ "Волиньгаз" Олег Галій.

Попередня причина смерті людей – отруєння чадним газом.

"Швидше всього, ми схиляємося, що це питання в димвентканалах. Можливо, десь впала цеглина, може, завалився оголовок. Різні можуть бути причини", – каже Галій. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство двох і більше осіб.

"На даний час проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи", – запевнив начальник слідства Нововолинського відділення поліції Вадим Сватко.

Рідні та сусіди й досі не можуть повірити в те, що трапилось. Кажуть, 36-річна Ліля дуже любила сина і викладала англійську у садочку: "Життєрадісна, весела, ніколи не падала духом, така весела людина". На похорон сина та дружини вже приїхав чоловік, який був на заробітках в Польщі.

Кореспондент ТСН Тетяна Хомич


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Теги: Нововолинськ, газ, отруєння, Волинь
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