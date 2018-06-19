Комфорт і чистота залежать від господарів оселі, – очільник району на Волині про резонанс із житлом для переселенців

Валерій Дунайчук розповів, що ситуацію з 66-річним переселенцем з Донбасу, який нарікає на умови проживання у селі цього району. Посадовець має зауваження до об'єктивності журналістів, які висвітлювали дану проблему.



Про це йдеться на сторінці Валерія Дунайчука у



Нагадаємо, що на сторінках районної газети Анатолія Голобородька, котрий нарікає на умови, де нині мешкає разом із малолітнім сином у селі Олександрія Камінь-Каширського району.



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"...Прочитавши статтю та знаючи ситуацію, яка є насправді, мимоволі задався питанням «чи є об’єктивна журналістика?» ...Я неодноразово спілкувався з паном Анатолієм, був і бачив той «хлів», де сьогодні спільними зусиллями органів місцевого самоврядування та самої громади створено необхідні умови для життєдіяльності. Погодьтесь, що комфорт і чистота залежить саме від господарів оселі", - йдеться у дописі.



Він зауважує, що органи виконавчої влади забезпечують соціальні виплати, передбачені чинним законодавством.



"...Тож хто бажає знати об'єктивну ситуацію, поспілкуйтесь із громадами сіл Качин та Олександрія, сестрою Анатолія Голобородька, яка давно проживає із сім'єю у селі Качин, та сільським головою Олександром Войтюком", - резюмує голова Камінь-Каширської РДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Камінь-Каширської РДАрозповів, що ситуацію з 66-річним переселенцем з Донбасу, який нарікає на умови проживання у селі цього району. Посадовець має зауваження до об'єктивності журналістів, які висвітлювали дану проблему.Про це йдеться на сторінці Валерія Дунайчука у facebook Нагадаємо, що на сторінках районної газети «Полісся» з’явилася публікація, де мова йшла про переселенця з Донбасу, котрий нарікає на умови, де нині мешкає разом із малолітнім сином у селі Олександрія Камінь-Каширського району."...Прочитавши статтю та знаючи ситуацію, яка є насправді, мимоволі задався питанням «чи є об’єктивна журналістика?» ...Я неодноразово спілкувався з паном Анатолієм, був і бачив той «хлів», де сьогодні спільними зусиллями органів місцевого самоврядування та самої громади створено необхідні умови для життєдіяльності. Погодьтесь, що комфорт і чистота залежить саме від господарів оселі", - йдеться у дописі.Він зауважує, що органи виконавчої влади забезпечують соціальні виплати, передбачені чинним законодавством."...Тож хто бажає знати об'єктивну ситуацію, поспілкуйтесь із громадами сіл Качин та Олександрія, сестрою Анатолія Голобородька, яка давно проживає із сім'єю у селі Качин, та сільським головою Олександром Войтюком", - резюмує голова Камінь-Каширської РДА.

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