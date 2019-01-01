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У «Промені» знову виступить «Ліга Сміху»*

У «Промені» знову виступить «Ліга Сміху»*
13 лютого у Промені знову відбудеться гумор-шоу від команд «Ліги Сміху».

Цього разу лучан веселитимуть: «Отдыхаем вместе», «Стадіон Діброва» та «Луганська збірна».

Відбірний гумор та найпікантніші жарти!

Квитки тут: http://bit.ly/2FVua43

У «Промені» знову виступить «Ліга Сміху»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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