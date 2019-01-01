У «Промені» знову виступить «Ліга Сміху»*





Цього разу лучан веселитимуть: «Отдыхаем вместе», «Стадіон Діброва» та «Луганська збірна».



Відбірний гумор та найпікантніші жарти!



Квитки тут:





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