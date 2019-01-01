У «Промені» знову виступить «Ліга Сміху»*
Сьогодні, 17:25
13 лютого у Промені знову відбудеться гумор-шоу від команд «Ліги Сміху».
Цього разу лучан веселитимуть: «Отдыхаем вместе», «Стадіон Діброва» та «Луганська збірна».
Відбірний гумор та найпікантніші жарти!
Квитки тут: http://bit.ly/2FVua43
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Цього разу лучан веселитимуть: «Отдыхаем вместе», «Стадіон Діброва» та «Луганська збірна».
Відбірний гумор та найпікантніші жарти!
Квитки тут: http://bit.ly/2FVua43
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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