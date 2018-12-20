У Києві чоловік вистрілив 4-річній дитині в обличчя





Про це повідомляє



Так, подія сталася на вулиці Шолом-Алейхема.



"На місці до правоохоронців звернулося двоє чоловіків, із якими конфліктував правопорушник. Вони повідомили, що зловмисник почав на вулиці з ними сваритися, а потім дістав зброю та, намагаючись вистрелити в одного з них, влучив у дитину. Після скоєного підозрюваний втік", - йдеться в повідомленні.



Однак згодом чоловіка, який відкрив стрілянину, затримали. У нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.



Як пояснили у прокуратурі, зараз вирішується питання про кваліфікацію події.



Також стало відомо, що 4-річна дитина, яка постраждав під час стрілянини, зараз перебуває у лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві біля одного з магазинів чоловік влучив зі зброї в обличчя хлопчику, а потім втік.Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.Так, подія сталася на вулиці Шолом-Алейхема."На місці до правоохоронців звернулося двоє чоловіків, із якими конфліктував правопорушник. Вони повідомили, що зловмисник почав на вулиці з ними сваритися, а потім дістав зброю та, намагаючись вистрелити в одного з них, влучив у дитину. Після скоєного підозрюваний втік", - йдеться в повідомленні.Однак згодом чоловіка, який відкрив стрілянину, затримали. У нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.Як пояснили у прокуратурі, зараз вирішується питання про кваліфікацію події.Також стало відомо, що 4-річна дитина, яка постраждав під час стрілянини, зараз перебуває у лікарні.

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