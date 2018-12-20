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У Києві чоловік вистрілив 4-річній дитині в обличчя

У Києві чоловік вистрілив 4-річній дитині в обличчя
У Києві біля одного з магазинів чоловік влучив зі зброї в обличчя хлопчику, а потім втік.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Так, подія сталася на вулиці Шолом-Алейхема.

"На місці до правоохоронців звернулося двоє чоловіків, із якими конфліктував правопорушник. Вони повідомили, що зловмисник почав на вулиці з ними сваритися, а потім дістав зброю та, намагаючись вистрелити в одного з них, влучив у дитину. Після скоєного підозрюваний втік", - йдеться в повідомленні.

Однак згодом чоловіка, який відкрив стрілянину, затримали. У нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Як пояснили у прокуратурі, зараз вирішується питання про кваліфікацію події.

Також стало відомо, що 4-річна дитина, яка постраждав під час стрілянини, зараз перебуває у лікарні.

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Теги: стрілянина, Київ, дитина
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