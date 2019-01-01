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Юна лучанка обморозила ноги під час зйомок: деталі інциденту. ВІДЕО

Юна лучанка обморозила ноги під час зйомок: деталі інциденту. ВІДЕО
Художниця з Луцька, працюючи над творчим проектом у столиці, отримала обмороження ніг першого-другого ступенів.

Дівчина розповіла Суспільному Волині, що була надворі босоніж. Нині не може ходити.

Каже, на вулиці було 5-7 морозу, зйомки тривали приблизно 20 хвилин.

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"Найстрашніше, що ти не відчуваєш, коли це стається. Тобто спочатку ти відчуваєш той холод, а потім уже нормально. Найгірше наступає потім, коли ти потрапляєш у тепле приміщення, ноги починають відмерзати, починає мучити жахливий біль", - каже вона.

Вікторія каже, що проект, у якому вона знімалась, був призначений Майдану.

Лікар опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні Андрій Ковальчук розповів, дівчину планують виписати наступного тижня.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: обмороження, медики, лікарня
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