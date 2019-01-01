Юна лучанка обморозила ноги під час зйомок: деталі інциденту. ВІДЕО





Дівчина розповіла



Каже, на вулиці було 5-7 морозу, зйомки тривали приблизно 20 хвилин.



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"Найстрашніше, що ти не відчуваєш, коли це стається. Тобто спочатку ти відчуваєш той холод, а потім уже нормально. Найгірше наступає потім, коли ти потрапляєш у тепле приміщення, ноги починають відмерзати, починає мучити жахливий біль", - каже вона.



Вікторія каже, що проект, у якому вона знімалась, був призначений Майдану.



Лікар опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні Андрій Ковальчук розповів, дівчину планують виписати наступного тижня.



Детальніше - у сюжеті.





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