Юна лучанка обморозила ноги під час зйомок: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
Художниця з Луцька, працюючи над творчим проектом у столиці, отримала обмороження ніг першого-другого ступенів.
Дівчина розповіла Суспільному Волині, що була надворі босоніж. Нині не може ходити.
Каже, на вулиці було 5-7 морозу, зйомки тривали приблизно 20 хвилин.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео
"Найстрашніше, що ти не відчуваєш, коли це стається. Тобто спочатку ти відчуваєш той холод, а потім уже нормально. Найгірше наступає потім, коли ти потрапляєш у тепле приміщення, ноги починають відмерзати, починає мучити жахливий біль", - каже вона.
Вікторія каже, що проект, у якому вона знімалась, був призначений Майдану.
Лікар опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні Андрій Ковальчук розповів, дівчину планують виписати наступного тижня.
Детальніше - у сюжеті.
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Дівчина розповіла Суспільному Волині, що була надворі босоніж. Нині не може ходити.
Каже, на вулиці було 5-7 морозу, зйомки тривали приблизно 20 хвилин.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомки відео
"Найстрашніше, що ти не відчуваєш, коли це стається. Тобто спочатку ти відчуваєш той холод, а потім уже нормально. Найгірше наступає потім, коли ти потрапляєш у тепле приміщення, ноги починають відмерзати, починає мучити жахливий біль", - каже вона.
Вікторія каже, що проект, у якому вона знімалась, був призначений Майдану.
Лікар опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні Андрій Ковальчук розповів, дівчину планують виписати наступного тижня.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Якщо природа розуму не дала то лікарі точно не добавлять...
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