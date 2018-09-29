До Луцька приїдуть учасники «Битви екстрасенсів»
Сьогодні, 19:00
У Луцьк влаштують фан-зустріч з учасниками дев'ятого сезону «Битви екстрасенсів» Рома і Леся.
Фан-зустріч проведуть 2 лютого о 18:00 у кав'ярні "Золотий дукат".
"Запрошуємо на філіжанку кави всіх охочих з нами особисто познайомитися! І підписуйтеся на нашу сторінку, щоб бути в курсі всіх подій!" - повідомили на сторінці зустрічі у Facebook.
Довідково:
Рома і Леся - літотерапевт і літоенергет з Івано-Франківська.
Рома працює з камінням та мінералами. Леся – помічниця Роми. Він називає її своїм «павербанком». Працювати екстрасенс може тільки в парі з нею. Виявилися здібності хлопця в дитинстві, коли Рома з другом загубився в печерах.
За словами екстрасенса, у нього було таке відчуття, що він провалився в паралельний світ. Саме тоді шлях до виходу Ромі вказали камені. Вони вібрували та дзвеніли. Тоді Рома взяв з собою з печери камінь, який до цих пір залишається найсильнішим інструментом для роботи.
А Леся відчула в собі сили після того, як ангел врятував її від смерті в дитинстві. Вона тонула в річці і відчула, як її виштовхнув на поверхню якась куля неземного рожевого світла. Після таких випадків пара прийшла до висновку, що у них обох є на Землі особлива місія – лікувати і допомагати.
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Фан-зустріч проведуть 2 лютого о 18:00 у кав'ярні "Золотий дукат".
"Запрошуємо на філіжанку кави всіх охочих з нами особисто познайомитися! І підписуйтеся на нашу сторінку, щоб бути в курсі всіх подій!" - повідомили на сторінці зустрічі у Facebook.
Довідково:
Рома і Леся - літотерапевт і літоенергет з Івано-Франківська.
Рома працює з камінням та мінералами. Леся – помічниця Роми. Він називає її своїм «павербанком». Працювати екстрасенс може тільки в парі з нею. Виявилися здібності хлопця в дитинстві, коли Рома з другом загубився в печерах.
За словами екстрасенса, у нього було таке відчуття, що він провалився в паралельний світ. Саме тоді шлях до виходу Ромі вказали камені. Вони вібрували та дзвеніли. Тоді Рома взяв з собою з печери камінь, який до цих пір залишається найсильнішим інструментом для роботи.
А Леся відчула в собі сили після того, як ангел врятував її від смерті в дитинстві. Вона тонула в річці і відчула, як її виштовхнув на поверхню якась куля неземного рожевого світла. Після таких випадків пара прийшла до висновку, що у них обох є на Землі особлива місія – лікувати і допомагати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
гарні молоді люди
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