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До Луцька приїдуть учасники «Битви екстрасенсів»

До Луцька приїдуть учасники «Битви екстрасенсів»
У Луцьк влаштують фан-зустріч з учасниками дев'ятого сезону «Битви екстрасенсів» Рома і Леся.

Фан-зустріч проведуть 2 лютого о 18:00 у кав'ярні "Золотий дукат".

"Запрошуємо на філіжанку кави всіх охочих з нами особисто познайомитися! І підписуйтеся на нашу сторінку, щоб бути в курсі всіх подій!" - повідомили на сторінці зустрічі у Facebook.

Довідково:

Рома і Леся - літотерапевт і літоенергет з Івано-Франківська.

Рома працює з камінням та мінералами. Леся – помічниця Роми. Він називає її своїм «павербанком». Працювати екстрасенс може тільки в парі з нею. Виявилися здібності хлопця в дитинстві, коли Рома з другом загубився в печерах.

За словами екстрасенса, у нього було таке відчуття, що він провалився в паралельний світ. Саме тоді шлях до виходу Ромі вказали камені. Вони вібрували та дзвеніли. Тоді Рома взяв з собою з печери камінь, який до цих пір залишається найсильнішим інструментом для роботи.

А Леся відчула в собі сили після того, як ангел врятував її від смерті в дитинстві. Вона тонула в річці і відчула, як її виштовхнув на поверхню якась куля неземного рожевого світла. Після таких випадків пара прийшла до висновку, що у них обох є на Землі особлива місія – лікувати і допомагати.

До Луцька приїдуть учасники «Битви екстрасенсів»

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Теги: екстрасенси, Луцьк, зустріч
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