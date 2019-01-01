Епіфаній розказав про стосунки з Михаїлом після конкуренції за посаду очільника ПЦУ. ВІДЕО





Про це сам Епіфаній розповів в інтерв'ю для Youtube-проекту KishkiNA, передає



"Є відповідний документ, з підписами архієреїв, завжди можна перевірити", - сказав він.



Як відомо, його головним "внутрішнім" конкурентом на предстоятельство був митрополит Луцький і Волинський Михаїл. За інформацією LB.ua, його "група підтримки" становила 12 єпископів тільки з-поміж КП. Напруження дійшло до того, що вранці перед Собором Філарет і Михаїл з його прихильниками спершу перебували в різних приміщеннях.



Коли приїхав Президент Порошенко, Філарет сказав йому, що необхідні гарантії обрання саме Епіфанія, інакше він - Філарет - на Собор не вийде. Їхня розмова тривала близько години. Крім іншого, Президент апелював до людей, які зібралися на площі перед Софією. "Добре, ви можете піти, але що ви скажете їм?" - говорив він. У результаті Порошенкові вдалося врегулювати ситуацію, прихильники Філарета і Михаїла зійшлися в одному приміщенні і вже всі разом вирушили в головний храм, де відбувалися основні події Собору.



При цьому варто зауважити, що сам Епіфаній весь цей час зберігав спокій і ніякої особливої "агітації" на підтримку своєї кандидатури не проводив.



Безпосередньо на Соборі, який почався з більш ніж двогодинним запізненням, за наполяганням сторони Константинополя за предстоятеля голосували в закритому режимі. "За" такий формат висловилися 142 із 200 делегатів. "Усі 62 архієреї, які були присутні, мали можливість висунути свою кандидатуру", - зазначив Епіфаній.







У підсумку в першому турі самого Епіфанія підтримала 81 особа, владику Симеона (МП) - 56, Михаїла - 38.



"Чи є хтось, хто хоче зняти свою кандидатуру перед другим туром?" - запитав один із головуючих константинопольських екзархів. Ця фраза прозвучала англійською, але Михаїл, який сидів у першому ряду, до того моменту вже зняв навушник. За відомостями видання, помітивши це, Президент Порошенко попросив дозволу повторити те саме українською і при цьому дуже пильно подивився з президії на владику Михаїла.



Митрополит Епіфаній уточнив, що по-українськи фраза дійсно пролунала, але не з вуст Президента, а від екзарха Даниїла, і справді після цього Михаїл узяв самовідвід.



"Я б хотів залишити емоції. З мого боку абсолютно ніякого не було тиску на митрополита Михаїла. Я з любов'ю ставився і ставлюся до всіх. Звичайно, така людська природа. У ній завжди є пристрасті, які вирують, у кожної людини є певне бажання. І тому те, що сталося, сталося демократично, і говорити, що хтось змушував... Я не брав ніякої участі в цьому", - сказав Епіфаній.



Після Собору сам Михаїл заявляв, що зняв свою кандидатуру під тиском, крім того, в подальшому не відкидає для себе можливості очолити ПЦУ. Епіфаній, коментуючи це, заявив, що висловлювання Михаїла сприймає "дуже позитивно, тому що кожна людина має право висловитися".



"Але в мене немає ненависті. Якби в мене була ця ненависть, це було б погано для мене, тому що ненависть людини роз'їдає зсередини. Ми маємо проявляти любов. Владика Михаїл позитивно налаштований, ми разом їздили отримувати Томос у Константинополь, ми спілкуємося. Гадаю, в майбутньому ми будемо співпрацювати в різних галузях, навіть у сфері духовної освіти. Владика Михаїл розвинув Волинську православну богословську академію. У нас є багато точок дотику, які ми маємо далі розвивати заради блага і розвитку нашої помісної православної церкви", - сказав митрополит.



"Я покладався на волю Божу. Багато говорили, що бачать мене кандидатом. І багато архієреїв, і не тільки архієреїв, які мене підтримували, зверталися до мене, говорили: "Чому ви такий бездіяльний? Подивіться, як діють інші. Ви маєте зустрічатися, переконувати, обіцяти людям посади якісь"... Я сказав: "Це не моє". Я взагалі цього не робив, я не звертався до жодного архієрея, навіть тим прихильникам, які є моїми друзями, я говорив : "Це ваше право. Ви маєте обрати того, кого хочете бачити на чолі цієї церкви. Це не моя справа", - сказав Епіфаній.



Він заявив, що не брав участі в суперечках, які були перед собором.



Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.



Тоді ж почався перехід парафій УПЦ МП у ПЦУ. В інтернеті навіть створили інтерактивну карту таких переходів. Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що всі віряни в Україні мають добровільно обирати свій релігійний центр.



6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.



9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Помісному соборі Київського патріархату 13 грудня, який відбувся напередодні Об'єднавчого собору 15 грудня, 35 із 42 архієреїв УПЦ КП висловилися за висунення на посаду предстоятеля митрополита Епіфанія. П'ятеро були проти, двоє утрималися.Про це самрозповів в інтерв'ю для Youtube-проекту KishkiNA, передає Цензор.НЕТ "Є відповідний документ, з підписами архієреїв, завжди можна перевірити", - сказав він.Як відомо, його головним "внутрішнім" конкурентом на предстоятельство був митрополит Луцький і Волинський. За інформацією LB.ua, його "група підтримки" становила 12 єпископів тільки з-поміж КП. Напруження дійшло до того, що вранці перед Собором Філарет і Михаїл з його прихильниками спершу перебували в різних приміщеннях.Коли приїхав, Філарет сказав йому, що необхідні гарантії обрання саме Епіфанія, інакше він - Філарет - на Собор не вийде. Їхня розмова тривала близько години. Крім іншого, Президент апелював до людей, які зібралися на площі перед Софією. "Добре, ви можете піти, але що ви скажете їм?" - говорив він. У результаті Порошенкові вдалося врегулювати ситуацію, прихильники Філарета і Михаїла зійшлися в одному приміщенні і вже всі разом вирушили в головний храм, де відбувалися основні події Собору.При цьому варто зауважити, що сам Епіфаній весь цей час зберігав спокій і ніякої особливої "агітації" на підтримку своєї кандидатури не проводив.Безпосередньо на Соборі, який почався з більш ніж двогодинним запізненням, за наполяганням сторони Константинополя за предстоятеля голосували в закритому режимі. "За" такий формат висловилися 142 із 200 делегатів. "Усі 62 архієреї, які були присутні, мали можливість висунути свою кандидатуру", - зазначив Епіфаній.У підсумку в першому турі самого Епіфанія підтримала 81 особа, владику Симеона (МП) - 56, Михаїла - 38."Чи є хтось, хто хоче зняти свою кандидатуру перед другим туром?" - запитав один із головуючих константинопольських екзархів. Ця фраза прозвучала англійською, але Михаїл, який сидів у першому ряду, до того моменту вже зняв навушник. За відомостями видання, помітивши це, Президент Порошенко попросив дозволу повторити те саме українською і при цьому дуже пильно подивився з президії на владику Михаїла.Митрополит Епіфаній уточнив, що по-українськи фраза дійсно пролунала, але не з вуст Президента, а від екзарха Даниїла, і справді після цього Михаїл узяв самовідвід."Я б хотів залишити емоції. З мого боку абсолютно ніякого не було тиску на митрополита Михаїла. Я з любов'ю ставився і ставлюся до всіх. Звичайно, така людська природа. У ній завжди є пристрасті, які вирують, у кожної людини є певне бажання. І тому те, що сталося, сталося демократично, і говорити, що хтось змушував... Я не брав ніякої участі в цьому", - сказав Епіфаній.Після Собору сам Михаїл заявляв, що зняв свою кандидатуру під тиском, крім того, в подальшому не відкидає для себе можливості очолити ПЦУ. Епіфаній, коментуючи це, заявив, що висловлювання Михаїла сприймає "дуже позитивно, тому що кожна людина має право висловитися"."Але в мене немає ненависті. Якби в мене була ця ненависть, це було б погано для мене, тому що ненависть людини роз'їдає зсередини. Ми маємо проявляти любов. Владика Михаїл позитивно налаштований, ми разом їздили отримувати Томос у Константинополь, ми спілкуємося. Гадаю, в майбутньому ми будемо співпрацювати в різних галузях, навіть у сфері духовної освіти. Владика Михаїл розвинув Волинську православну богословську академію. У нас є багато точок дотику, які ми маємо далі розвивати заради блага і розвитку нашої помісної православної церкви", - сказав митрополит."Я покладався на волю Божу. Багато говорили, що бачать мене кандидатом. І багато архієреїв, і не тільки архієреїв, які мене підтримували, зверталися до мене, говорили: "Чому ви такий бездіяльний? Подивіться, як діють інші. Ви маєте зустрічатися, переконувати, обіцяти людям посади якісь"... Я сказав: "Це не моє". Я взагалі цього не робив, я не звертався до жодного архієрея, навіть тим прихильникам, які є моїми друзями, я говорив : "Це ваше право. Ви маєте обрати того, кого хочете бачити на чолі цієї церкви. Це не моя справа", - сказав Епіфаній.Він заявив, що не брав участі в суперечках, які були перед собором.Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.Тоді ж почався перехід парафій УПЦ МП у ПЦУ. В інтернеті навіть створили інтерактивну карту таких переходів. Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що всі віряни в Україні мають добровільно обирати свій релігійний центр.6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

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