Не дійшов зі школи додому: розповіли про деталі загибелі першокласника у річці Стир. ВІДЕО





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Коли на місце трагедії прибули рятувальники та човном підпливли до місця, де був рюкзак. Там вони виявили тіло хлопчика.



"Тіло було доставлено на берег, де лікарі його оглянули і констатували смерть. Тіло у воді перебувало тривалй час", - прокоментував ситуацію речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.



Хлопчик навчався у школі №3 міста Рожище. Сьогодні був на уроках, після чого пішов додому.



Увечері в школі організували батьківські збори, аби з'ясувати чи юув із дитиною ще хтось із школярів.



Директор школи коментувати ситуацію відмовився.



Слідчі розпочали розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище в річці Стир виявили тіло хлопчика . Одна з місцевих мешканок звернулась до поліції з повідомленням про те, що по річці Стир пливе шкільний портфель.Йдеться в сюжеті UA:Волинь Коли на місце трагедії прибули рятувальники та човном підпливли до місця, де був рюкзак. Там вони виявили тіло хлопчика."Тіло було доставлено на берег, де лікарі його оглянули і констатували смерть. Тіло у воді перебувало тривалй час", - прокоментував ситуацію речник ДСНС у Волинській областіХлопчик навчався у школі №3 міста Рожище. Сьогодні був на уроках, після чого пішов додому.Увечері в школі організували батьківські збори, аби з'ясувати чи юув із дитиною ще хтось із школярів.Директор школи коментувати ситуацію відмовився.Слідчі розпочали розслідування.

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