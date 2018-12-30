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Не дійшов зі школи додому: розповіли про деталі загибелі першокласника у річці Стир. ВІДЕО

Не дійшов зі школи додому: розповіли про деталі загибелі першокласника у річці Стир. ВІДЕО
У місті Рожище в річці Стир виявили тіло хлопчика. Одна з місцевих мешканок звернулась до поліції з повідомленням про те, що по річці Стир пливе шкільний портфель.

Йдеться в сюжеті UA:Волинь.

Коли на місце трагедії прибули рятувальники та човном підпливли до місця, де був рюкзак. Там вони виявили тіло хлопчика.

"Тіло було доставлено на берег, де лікарі його оглянули і констатували смерть. Тіло у воді перебувало тривалй час", - прокоментував ситуацію речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.

Хлопчик навчався у школі №3 міста Рожище. Сьогодні був на уроках, після чого пішов додому.

Увечері в школі організували батьківські збори, аби з'ясувати чи юув із дитиною ще хтось із школярів.

Директор школи коментувати ситуацію відмовився.

Слідчі розпочали розслідування.


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Теги: першокласник, Стир, загибель, смерть, Рожище, школа
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