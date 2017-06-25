У Ковельському медколеджі – випускний. ФОТО



Цьогоріч випускниками навчального закладу стали фахівці спеціальності "Акушерська справа". На свято зібрались викладачі, випускники, батьки, рідні та друзі. Урочиста частина розпочалася виконанням Державного Гімну України всіма присутніми.



До випускників звернулася директор Ковельського медичного коледжу Олена Григола, яка побажала сповна скористатися знаннями, отриманими у стінах коледжу і йти у світ лише дорогами добра. З Божим Благословенням звернувся до випускників декан Ковельського деканату Православної Церкви України Василь Мичко.



Випускний вечір відбувався в атмосфері радісного хвилювання, а також певного смутку за коледжем, що за час навчання став для студентів другою домівкою. Роки, проведені разом, назавжди залишаться в пам'яті. Хтось пізніше згадає про них з радістю, хтось з тугою. Але так чи інакше, веселі моменти студентського життя не забудуться ніколи.



Найбільш хвилюючою частиною свята стало вручення випускникам дипломів. Під оплески вчорашні студенти виходили отримувати документи про освіту уже самостійними дорослими людьми, сповненими планів, мрій, сподівань на нові досягнення та успіхи.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському медичному коледжі відбувся випускний вечір. Про урочисту подію йдеться на сторінці навчального закладу у facebook Цьогоріч випускниками навчального закладу стали фахівці спеціальності "Акушерська справа". На свято зібрались викладачі, випускники, батьки, рідні та друзі. Урочиста частина розпочалася виконанням Державного Гімну України всіма присутніми.До випускників звернулася директор Ковельського медичного коледжу, яка побажала сповна скористатися знаннями, отриманими у стінах коледжу і йти у світ лише дорогами добра. З Божим Благословенням звернувся до випускників декан Ковельського деканату Православної Церкви УкраїниВипускний вечір відбувався в атмосфері радісного хвилювання, а також певного смутку за коледжем, що за час навчання став для студентів другою домівкою. Роки, проведені разом, назавжди залишаться в пам'яті. Хтось пізніше згадає про них з радістю, хтось з тугою. Але так чи інакше, веселі моменти студентського життя не забудуться ніколи.Найбільш хвилюючою частиною свята стало вручення випускникам дипломів. Під оплески вчорашні студенти виходили отримувати документи про освіту уже самостійними дорослими людьми, сповненими планів, мрій, сподівань на нові досягнення та успіхи.

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