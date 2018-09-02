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У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку. ФОТО

У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку. ФОТО
У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку і утримував її в квартирі більше 4 годин.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

За інформацією відомства, у чоловіка виник конфлікт з малознайомою жінкою. Погрожуючи пістолетом, зловмисник викрав її 12-річну дочку.

Поліцейські разом зі спецназівцями КОРД провели штурм квартири, в якій проживає зловмисник і звільнили дитину.

Відзначається, що операція була ретельно спланована, а дівчинка не постраждала, оскільки перебувала у дальній кімнаті.

Зброю вилучено, а сам зловмисник затриманий і доставлений у відділення поліції.
У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку. ФОТО

У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку. ФОТО

У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку. ФОТО

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Теги: Дніпро, дівчинка, викрадення, поліція, КОРД
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