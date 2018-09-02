У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба



За інформацією відомства, у чоловіка виник конфлікт з малознайомою жінкою. Погрожуючи пістолетом, зловмисник викрав її 12-річну дочку.



Поліцейські разом зі спецназівцями КОРД провели штурм квартири, в якій проживає зловмисник і звільнили дитину.



Відзначається, що операція була ретельно спланована, а дівчинка не постраждала, оскільки перебувала у дальній кімнаті.



Зброю вилучено, а сам зловмисник затриманий і доставлений у відділення поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку і утримував її в квартирі більше 4 годин.Про це повідомляє прес-служба МВС Україн и.За інформацією відомства, у чоловіка виник конфлікт з малознайомою жінкою. Погрожуючи пістолетом, зловмисник викрав її 12-річну дочку.Поліцейські разом зі спецназівцями КОРД провели штурм квартири, в якій проживає зловмисник і звільнили дитину.Відзначається, що операція була ретельно спланована, а дівчинка не постраждала, оскільки перебувала у дальній кімнаті.Зброю вилучено, а сам зловмисник затриманий і доставлений у відділення поліції.

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