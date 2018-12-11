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На Волині сервісні центри працюватимуть 6 днів на тиждень та до останнього клієнта

На Волині сервісні центри працюватимуть 6 днів на тиждень та до останнього клієнта
Вже з 4 лютого Сервісні центри МВС Волині працюватимуть і в понеділок з 9.00 години до останнього відвідувача.

Про це повідомили у прес-службі структури.

Відтепер сервісні центрі будуть обслуговувати клієнтів 6 днів на тиждень: з понеділка по суботу.

Такі зміни відбуваються на час збільшення кількості клієнтів, які реєструють ввезені з-за кордону авто.

Нагадаємо, волиняни нарікають – в обласному сервісному центрі МВС величезні черги. У самому центрі пояснюють, що кількість клієнтів зросла із часу введення в дію нових законодавчих актів щодо розмитнення авто.
На Волині сервісні центри працюватимуть 6 днів на тиждень та до останнього клієнта

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Теги: МВС, Сервісний центр, режим роботи, вихідний, розмитнення
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