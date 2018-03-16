Мешканці мікрорайону Луцька потерпають від смороду через злив нечистот. ВІДЕО





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На вулиці є чітко встановлений місцевою владою пункт зливу стоків. Тут є камери спостереження, які фіксують усі дії асенізаційних машин.



Однак, тут і сліду автомобілів немає.



Є й інше місце, коли автомобілі якраз приїжджають частенько. Це ріг вулиці, поблизу видніються людські оселі і території, де ведеться будівництво. Місцеві мешканці розповідають, що сюди почали зливати господарсько-побутові стоки на початку грудня і одразу з’явився неприємний запах.



Люди розповідають, що тут ніколи не було пункту зливу. Асенізаційні машини почали приїжджати сюди після аварійної ситуації, однак представники «Луцькводоканалу» обіцяли за тиждень все владнати.



На камери мешканці Мамсурова говорять неохоче, однак розповідають, що точкою кипіння стали погрози від водіїв асенізаційних машин – вони прозвучали у відповідь на прохання та зауваження людей. Чиновники на скарги теж відбуваються лише багатообіцяючими відмовками.



Більше – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани, які проживаюь на вулиці Мамсурова уже кілька тижнів потерпають від неприємного запаху, джерелом яких є колодязь для зливу нечистот.Йдеться в сюжеті Сфера ТВ На вулиці є чітко встановлений місцевою владою пункт зливу стоків. Тут є камери спостереження, які фіксують усі дії асенізаційних машин.Однак, тут і сліду автомобілів немає.Є й інше місце, коли автомобілі якраз приїжджають частенько. Це ріг вулиці, поблизу видніються людські оселі і території, де ведеться будівництво. Місцеві мешканці розповідають, що сюди почали зливати господарсько-побутові стоки на початку грудня і одразу з’явився неприємний запах.Люди розповідають, що тут ніколи не було пункту зливу. Асенізаційні машини почали приїжджати сюди після аварійної ситуації, однак представники «Луцькводоканалу» обіцяли за тиждень все владнати.На камери мешканці Мамсурова говорять неохоче, однак розповідають, що точкою кипіння стали погрози від водіїв асенізаційних машин – вони прозвучали у відповідь на прохання та зауваження людей. Чиновники на скарги теж відбуваються лише багатообіцяючими відмовками.Більше – у сюжеті.

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