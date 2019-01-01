У Павлограді у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета





Внаслідок вибуху хлопець отримав рану гомілки, відкриту черепно-мозкову травму і потрапляння стороннього тіла в м’які тканини голови, пише



– Хірурги кажуть, що обійдеться без операції, оболонки мозку не пошкоджені. Але будуть консультуватись із лорами, обстеження на комп’ютерному томографі, – розповів лікар-травматолог Євген Теренюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Павлограді Дніпропетровської області у 20-річного хлопця в руках вибухнула електронна сигарета.Внаслідок вибуху хлопець отримав рану гомілки, відкриту черепно-мозкову травму і потрапляння стороннього тіла в м’які тканини голови, пише TV-news – Хірурги кажуть, що обійдеться без операції, оболонки мозку не пошкоджені. Але будуть консультуватись із лорами, обстеження на комп’ютерному томографі, – розповів лікар-травматолог

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