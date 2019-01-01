У Павлограді у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета
Сьогодні, 05:39
У Павлограді Дніпропетровської області у 20-річного хлопця в руках вибухнула електронна сигарета.
Внаслідок вибуху хлопець отримав рану гомілки, відкриту черепно-мозкову травму і потрапляння стороннього тіла в м’які тканини голови, пише TV-news.
– Хірурги кажуть, що обійдеться без операції, оболонки мозку не пошкоджені. Але будуть консультуватись із лорами, обстеження на комп’ютерному томографі, – розповів лікар-травматолог Євген Теренюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Внаслідок вибуху хлопець отримав рану гомілки, відкриту черепно-мозкову травму і потрапляння стороннього тіла в м’які тканини голови, пише TV-news.
– Хірурги кажуть, що обійдеться без операції, оболонки мозку не пошкоджені. Але будуть консультуватись із лорами, обстеження на комп’ютерному томографі, – розповів лікар-травматолог Євген Теренюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Павлограді у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета
Сьогодні, 05:39
Дипломи, грамоти та подяки: науковці волинського вишу отримали відзнаки Міносвіти. ФОТО
Сьогодні, 04:38
Повідомили, який штраф у Луцьку передбачений за вигул собаки в парку або без намордника
Сьогодні, 02:05
У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку. ФОТО
Сьогодні, 01:29
Медіа