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На Волині запрацював навчально-тренувальний центр для медиків. ФОТО

На Волині запрацював навчально-тренувальний центр для медиків. ФОТО
З першого лютого 2019 року офіційно розпочав роботу навчально-тренувальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Про це повідомляє Волинський обласний центр ЕМД у facebook.

В штаті молоді, перспективні працівники медицини невідкладних станів, які пройшли навчання під керівництвом литовських інструкторів по наданню екстреної медичної допомоги згідно європейських стандартів та брали участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях бригад екстреної медичної допомоги.

Їм практично допомагає завідувач Ківерцівського відділення ЕМД А. Каленюк, якого добре знають в Україні, як інструктора Європейської Ради Реанімації.

В планах роботи відділення — організація та проведення навчань з працівниками Центру, а в перспективі — з працівниками інших екстрених служб, учнями та студентами навчальних закладів області.
На Волині запрацював навчально-тренувальний центр для медиків. ФОТО

На Волині запрацював навчально-тренувальний центр для медиків. ФОТО

На Волині запрацював навчально-тренувальний центр для медиків. ФОТО

На Волині запрацював навчально-тренувальний центр для медиків. ФОТО

На Волині запрацював навчально-тренувальний центр для медиків. ФОТО

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Теги: медики, навчально-тренувальний центр
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