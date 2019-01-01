На Волині запрацював навчально-тренувальний центр для медиків. ФОТО





Про це повідомляє Волинський обласний центр ЕМД у



В штаті молоді, перспективні працівники медицини невідкладних станів, які пройшли навчання під керівництвом литовських інструкторів по наданню екстреної медичної допомоги згідно європейських стандартів та брали участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях бригад екстреної медичної допомоги.



Їм практично допомагає завідувач Ківерцівського відділення ЕМД А. Каленюк, якого добре знають в Україні, як інструктора Європейської Ради Реанімації.



В планах роботи відділення — організація та проведення навчань з працівниками Центру, а в перспективі — з працівниками інших екстрених служб, учнями та студентами навчальних закладів області.











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