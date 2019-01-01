На Волині запрацював навчально-тренувальний центр для медиків. ФОТО
Сьогодні, 03:44
З першого лютого 2019 року офіційно розпочав роботу навчально-тренувальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Про це повідомляє Волинський обласний центр ЕМД у facebook.
В штаті молоді, перспективні працівники медицини невідкладних станів, які пройшли навчання під керівництвом литовських інструкторів по наданню екстреної медичної допомоги згідно європейських стандартів та брали участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях бригад екстреної медичної допомоги.
Їм практично допомагає завідувач Ківерцівського відділення ЕМД А. Каленюк, якого добре знають в Україні, як інструктора Європейської Ради Реанімації.
В планах роботи відділення — організація та проведення навчань з працівниками Центру, а в перспективі — з працівниками інших екстрених служб, учнями та студентами навчальних закладів області.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр ЕМД у facebook.
В штаті молоді, перспективні працівники медицини невідкладних станів, які пройшли навчання під керівництвом литовських інструкторів по наданню екстреної медичної допомоги згідно європейських стандартів та брали участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях бригад екстреної медичної допомоги.
Їм практично допомагає завідувач Ківерцівського відділення ЕМД А. Каленюк, якого добре знають в Україні, як інструктора Європейської Ради Реанімації.
В планах роботи відділення — організація та проведення навчань з працівниками Центру, а в перспективі — з працівниками інших екстрених служб, учнями та студентами навчальних закладів області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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