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На Волині браконьєри хотіли застрелити косулю просто біля школи

На Волині браконьєри хотіли застрелити косулю просто біля школи
Дикий інцидент стався у Горохівському районі.

У селі Озерці завуч школи саме йшла на роботу, як помітила двох чоловіків із рушницями. Невідомі цілилися в косулю. Пише газета Волинь-нова.

Стріляли в тварину приблизно 100 метрів від школи.

Стріляли в тварину приблизно 100 метрів від школи.

На щастя, не влучили, довгонога вспіла втекти, однак і браконьєри, на жаль, до приїзду поліції теж накивали п’ятами.


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Теги: косуля, школа, браконьєри
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