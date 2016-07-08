На Волині браконьєри хотіли застрелити косулю просто біля школи
Сьогодні, 08:42
Дикий інцидент стався у Горохівському районі.
У селі Озерці завуч школи саме йшла на роботу, як помітила двох чоловіків із рушницями. Невідомі цілилися в косулю. Пише газета Волинь-нова.
Стріляли в тварину приблизно 100 метрів від школи.
Стріляли в тварину приблизно 100 метрів від школи.
На щастя, не влучили, довгонога вспіла втекти, однак і браконьєри, на жаль, до приїзду поліції теж накивали п’ятами.
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У селі Озерці завуч школи саме йшла на роботу, як помітила двох чоловіків із рушницями. Невідомі цілилися в косулю. Пише газета Волинь-нова.
Стріляли в тварину приблизно 100 метрів від школи.
Стріляли в тварину приблизно 100 метрів від школи.
На щастя, не влучили, довгонога вспіла втекти, однак і браконьєри, на жаль, до приїзду поліції теж накивали п’ятами.
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