На Волині браконьєри хотіли застрелити косулю просто біля школи





У селі Озерці завуч школи саме йшла на роботу, як помітила двох чоловіків із рушницями. Невідомі цілилися в косулю. Пише газета



Стріляли в тварину приблизно 100 метрів від школи.



Стріляли в тварину приблизно 100 метрів від школи.



На щастя, не влучили, довгонога вспіла втекти, однак і браконьєри, на жаль, до приїзду поліції теж накивали п’ятами.





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