Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 09:37
Волинські митники на посту Ягодин виявили схованку у підлозі причепа вантажного транспортного засобу. У ній містилось 26360 пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного податку України вартістю понад 515 тисяч гривень.
Власником виявився водій - громадянин Польщі. Він переконував, що повертається додому «порожнім» після завершення офіційного рейсу, - повідомили у прес-службі ДФС.
За приховування товару від митного контролю з облаштуванням тайника йому загрожує відповідальність за ст. 483 Митного Кодексу України. Це передбачає конфіскацію партії цигарок і транспортного засобу, у якому вони були сховані (за рішенням суду). Наразі цигарки і напівпричіп, оцінений фахівцями у понад 347 тис грн, вилучені на склад митниці.
Крім того, іноземцю доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару. Для забезпечення його стягнення у чоловіка як такого, що не має в Україні постійного місця проживання, затримано тягач VОlVO вартістю понад 562 тис грн.
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Власником виявився водій - громадянин Польщі. Він переконував, що повертається додому «порожнім» після завершення офіційного рейсу, - повідомили у прес-службі ДФС.
За приховування товару від митного контролю з облаштуванням тайника йому загрожує відповідальність за ст. 483 Митного Кодексу України. Це передбачає конфіскацію партії цигарок і транспортного засобу, у якому вони були сховані (за рішенням суду). Наразі цигарки і напівпричіп, оцінений фахівцями у понад 347 тис грн, вилучені на склад митниці.
Крім того, іноземцю доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару. Для забезпечення його стягнення у чоловіка як такого, що не має в Україні постійного місця проживання, затримано тягач VОlVO вартістю понад 562 тис грн.
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