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Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО

Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО
Волинські митники на посту Ягодин виявили схованку у підлозі причепа вантажного транспортного засобу. У ній містилось 26360 пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного податку України вартістю понад 515 тисяч гривень.

Власником виявився водій - громадянин Польщі. Він переконував, що повертається додому «порожнім» після завершення офіційного рейсу, - повідомили у прес-службі ДФС.

За приховування товару від митного контролю з облаштуванням тайника йому загрожує відповідальність за ст. 483 Митного Кодексу України. Це передбачає конфіскацію партії цигарок і транспортного засобу, у якому вони були сховані (за рішенням суду). Наразі цигарки і напівпричіп, оцінений фахівцями у понад 347 тис грн, вилучені на склад митниці.

Крім того, іноземцю доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару. Для забезпечення його стягнення у чоловіка як такого, що не має в Україні постійного місця проживання, затримано тягач VОlVO вартістю понад 562 тис грн.
Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО

Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО

Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО

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Теги: цигарки, контрабанда, Ягодин, фура
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