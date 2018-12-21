«Будинки тріщатимуть по швах»: на Волині люди проти будівництва





Про це йшлося на громадських слуханнях у Нововолинській міській раді 30 січня, - Пише



Усі учасники громадських слухань - 10 жителів сусідніх будинків - виступили категорично проти: кажуть, таке будівництво призведе до того, що сусідні будинки будуть тріщати по швах. Фундамент навколишніх будинків - це півметра бутового каміння, а будинок № 35 нещодано пережив руйнування внаслідок вибуху газу.



Крім того, зведення будинку буде суперечити нормам зонування, адже в цьому районі немає триповерхових будинків.



Жителі оформили письмове звернення на ім'я міського голови Віктора Сапожнікова:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік від будинку на бульварі Шевченка, 35 хочуть звести триповерховий будинок з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями.Про це йшлося на громадських слуханнях у Нововолинській міській раді 30 січня, - Пише Нововолинський інформаційний портал Усі учасники громадських слухань - 10 жителів сусідніх будинків - виступили категорично проти: кажуть, таке будівництво призведе до того, що сусідні будинки будуть тріщати по швах. Фундамент навколишніх будинків - це півметра бутового каміння, а будинок № 35 нещодано пережив руйнування внаслідок вибуху газу.Крім того, зведення будинку буде суперечити нормам зонування, адже в цьому районі немає триповерхових будинків.Жителі оформили письмове звернення на ім'я міського голови

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