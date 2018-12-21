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«Будинки тріщатимуть по швах»: на Волині люди проти будівництва

«Будинки тріщатимуть по швах»: на Волині люди проти будівництва
Неподалік від будинку на бульварі Шевченка, 35 хочуть звести триповерховий будинок з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями.

Про це йшлося на громадських слуханнях у Нововолинській міській раді 30 січня, - Пише Нововолинський інформаційний портал.

Усі учасники громадських слухань - 10 жителів сусідніх будинків - виступили категорично проти: кажуть, таке будівництво призведе до того, що сусідні будинки будуть тріщати по швах. Фундамент навколишніх будинків - це півметра бутового каміння, а будинок № 35 нещодано пережив руйнування внаслідок вибуху газу.

Крім того, зведення будинку буде суперечити нормам зонування, адже в цьому районі немає триповерхових будинків.

Жителі оформили письмове звернення на ім'я міського голови Віктора Сапожнікова:
«Будинки тріщатимуть по швах»: на Волині люди проти будівництва

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Теги: Нововолинськ, будівництво, будинок
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