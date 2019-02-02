Відрізав голову і заховав у катакомбах: одеський головоріз постав перед судом

Георгія Бронька, який заради пограбування відтяв голову своїй подрузі дитинства.



Про це розповідається у сюжеті



За словами слідчих, спершу чоловік прострелив своїй жертві голову, а потім відрізав її й, як трофей, забрав із собою. Тіло 29-річної Ганни, у калюжі крові, знайшли її батьки.



– Ми зайшли у квартиру і виявили її лежачу на підлозі, без голови. Все там було у крові, кімната була у крові, килими були у крові, телевізор був у крові, – згадує батько Ганни Валерій Єргієв.



Експерти-криміналісти вирахували особливі прикмети вбивці. І через тиждень поліцейські вийшли на його слід. Під час спецоперації молодик намагався перерізати собі вени й навіть проштрикнув руку поліцейському. А потім показав, де заховав відрізану голову своєї жертви.



Керівник поліції в Одеській області розповів, що голову жертви шукали у катакомбах кілька днів. Під час обшуку у затриманого виявили і знаряддя вбивства: пістолет та 2 великі ножі.



На першому судовому засіданні Георгій у всьому зізнався і слізно просив вибачення у рідних загиблої. Але через півроку заявив, що свідчення з нього вибивали.



– Ви знаєте, як працює наша нова поліція? Ви знаєте, що вони зі мною робили протягом 7 днів, перш ніж я потрапив у СІЗО? Просто досить на картку подивитися – яке у мене обличчя, яким я туди приїхав. Я спати не міг півтора місяця, тому що повідбивали ребра. Я нічого не робив і ці руки чисті перед законом, перед Богом, – заявив Георгій Бронька.



Причиною такого жорстокого вчинку рідні жертви вважаю гроші. У свої 29 Ганна мала успішний бізнес, власну квартиру та машину.



Чоловіка судитимуть за кількома статтями: виготовлення, перероблення вогнепальної зброї та бойових припасів, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів, умисне вбивство та крадіжка чужого майна з проникненням у житло. За особливу жорстокість різнику загрожує довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі судять 25-річного, який заради пограбування відтяв голову своїй подрузі дитинства.Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин За словами слідчих, спершу чоловік прострелив своїй жертві голову, а потім відрізав її й, як трофей, забрав із собою. Тіло 29-річної Ганни, у калюжі крові, знайшли її батьки.– Ми зайшли у квартиру і виявили її лежачу на підлозі, без голови. Все там було у крові, кімната була у крові, килими були у крові, телевізор був у крові, – згадує батько ГанниЕксперти-криміналісти вирахували особливі прикмети вбивці. І через тиждень поліцейські вийшли на його слід. Під час спецоперації молодик намагався перерізати собі вени й навіть проштрикнув руку поліцейському. А потім показав, де заховав відрізану голову своєї жертви.Керівник поліції в Одеській області розповів, що голову жертви шукали у катакомбах кілька днів. Під час обшуку у затриманого виявили і знаряддя вбивства: пістолет та 2 великі ножі.На першому судовому засіданні Георгій у всьому зізнався і слізно просив вибачення у рідних загиблої. Але через півроку заявив, що свідчення з нього вибивали.– Ви знаєте, як працює наша нова поліція? Ви знаєте, що вони зі мною робили протягом 7 днів, перш ніж я потрапив у СІЗО? Просто досить на картку подивитися – яке у мене обличчя, яким я туди приїхав. Я спати не міг півтора місяця, тому що повідбивали ребра. Я нічого не робив і ці руки чисті перед законом, перед Богом, – заявив Георгій Бронька.Причиною такого жорстокого вчинку рідні жертви вважаю гроші. У свої 29 Ганна мала успішний бізнес, власну квартиру та машину.Чоловіка судитимуть за кількома статтями: виготовлення, перероблення вогнепальної зброї та бойових припасів, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів, умисне вбивство та крадіжка чужого майна з проникненням у житло. За особливу жорстокість різнику загрожує довічне ув’язнення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію