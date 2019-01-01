Волинського атовця, якому збирали кошти на титанову пластину, прооперували. ФОТО

Олександру Кадирі, на якого влітку напали невідомі та проламали череп, зробили операцію і закрили мозок титановою пластиною.



Про це на своїй сторінці у Наталія Попова.



"Ми вітаємо нашого Сашеньку та команду лікарів Ковельське МТМО під керівництвом нейрохірурга Новака Юрія з успішною операцією!!



Понад 3 години хірурги робили краніопластику дефекту кісток черепа в лобно-скроневій ділянці великою титановою пластиною... Слава Богу, слава лікарям,- все пройшло успішно! Саша добре вийшов з наркозу, говоре і шуткує, поруч з ним мама.. Вже поснідав.



Щиро дякую всім, хто знайшов можливість допомогти нашому Герою у складний час.



Дякую за молитви...



Низький уклін Ірині Ващук та благодійному фонду

«ВІДРОДЖЕННЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ" за повну оплату титанової пластини на операцію!! (нам знизили ціну до 14 960грн.) та за постійну підтримку наших учасників АТО!!



ЗВІТУЄМО, що картку мами Світлани за ці дні на лікування сина надійшло 40 964 грн.!! Це приголомшлива для Кадир велика сума, яка під звіт буде використана на реабілітацію хлопця - після трагедії він інвалід I групи...



Я дякую ВСІМ І КОЖНОМУ, хто зміг допомогти бійцю фінансово!! ХАЙ ГОСПОДЬ ПОВЕРТАЄ ПРИМНОЖЕНОЮ во сто крат КОЖНУ КОПІЄЧКУ, ВИТРАЧЕНУ ВАМИ НА ДОБРО!



Дякую головному лікарю Ковельське МТМО Олегу Самчуку та всьому медичному колективу лікарні за організацію операції, за професіоналізм, за повну опіку над хлопчиком, за неймовірно тепле відношення до Саши.



Дякую ковельському волонтеру Тані Тимощук за відвідування і допомогу Саші", - йдеться в дописі волонтерки.



Нагадаємо, нещодавно Наталія Попова закликала усіх

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учаснику АТО, на якого влітку напали невідомі та проламали череп, зробили операцію і закрили мозок титановою пластиною.Про це на своїй сторінці у facebook написала волонтер"Ми вітаємо нашого Сашеньку та команду лікарів Ковельське МТМО під керівництвом нейрохірурга Новака Юрія з успішною операцією!!Понад 3 години хірурги робили краніопластику дефекту кісток черепа в лобно-скроневій ділянці великою титановою пластиною... Слава Богу, слава лікарям,- все пройшло успішно! Саша добре вийшов з наркозу, говоре і шуткує, поруч з ним мама.. Вже поснідав.Щиро дякую всім, хто знайшов можливість допомогти нашому Герою у складний час.Дякую за молитви...Низький уклін Ірині Ващук та благодійному фонду«ВІДРОДЖЕННЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ" за повну оплату титанової пластини на операцію!! (нам знизили ціну до 14 960грн.) та за постійну підтримку наших учасників АТО!!ЗВІТУЄМО, що картку мами Світлани за ці дні на лікування сина надійшло 40 964 грн.!! Це приголомшлива для Кадир велика сума, яка під звіт буде використана на реабілітацію хлопця - після трагедії він інвалід I групи...Я дякую ВСІМ І КОЖНОМУ, хто зміг допомогти бійцю фінансово!! ХАЙ ГОСПОДЬ ПОВЕРТАЄ ПРИМНОЖЕНОЮ во сто крат КОЖНУ КОПІЄЧКУ, ВИТРАЧЕНУ ВАМИ НА ДОБРО!Дякую головному лікарю Ковельське МТМОта всьому медичному колективу лікарні за організацію операції, за професіоналізм, за повну опіку над хлопчиком, за неймовірно тепле відношення до Саши.Дякую ковельському волонтеруза відвідування і допомогу Саші", - йдеться в дописі волонтерки.Нагадаємо, нещодавно Наталія Попова закликала усіх допомогти зібрати кошти на титанову пластину для Олександра Кадири.

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