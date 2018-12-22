У Луцьку юні плавці змагались за право поїхати на чемпіонат України до Львова. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у



"01.02.2019 року в басейні КЗ"СДЮСШОР плавання стартував відкритий зимовий чемпіонат Волинської області з плавання серед юнаків. Ці змагання являються відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться у м. Львові. Самі юні спортсмени вже демонструють хорошу технічну підготовку та жагу до перемоги, а медалі та грамоти були вручені поправу найсильнішим на сьогодні плавцям серед них і плавці з м. Києва. Всім яскравих перемог!!!", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбулися відбіркові змагання до чемпіонату України з плавання.Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook "01.02.2019 року в басейні КЗ"СДЮСШОР плавання стартував відкритий зимовий чемпіонат Волинської області з плавання серед юнаків. Ці змагання являються відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться у м. Львові. Самі юні спортсмени вже демонструють хорошу технічну підготовку та жагу до перемоги, а медалі та грамоти були вручені поправу найсильнішим на сьогодні плавцям серед них і плавці з м. Києва. Всім яскравих перемог!!!", - йдеться в дописі.

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