У фермерського господарства на Волині забрали 18 га землі





Ціна 18 гектарів землі становить 13 мільйонів гривень. Про це інформує



Ділянку довелося повернути через позов заступника керівника Ковельської місцевої прокуратури в інтересах Головного управління Держгеокадастру. До слова, вона знаходилася за межами населених пунктів Білашівської сільської ради Ковельського району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фермерське господарство «Перлина Турії» повернуло державі земельну ділянку сільськогосподарського призначення.Ціна 18 гектарів землі становить 13 мільйонів гривень. Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.Ділянку довелося повернути через позов заступника керівника Ковельської місцевої прокуратури в інтересах Головного управління Держгеокадастру. До слова, вона знаходилася за межами населених пунктів Білашівської сільської ради Ковельського району.

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