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У фермерського господарства на Волині забрали 18 га землі

У фермерського господарства на Волині забрали 18 га землі
Фермерське господарство «Перлина Турії» повернуло державі земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

Ціна 18 гектарів землі становить 13 мільйонів гривень. Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.

Ділянку довелося повернути через позов заступника керівника Ковельської місцевої прокуратури в інтересах Головного управління Держгеокадастру. До слова, вона знаходилася за межами населених пунктів Білашівської сільської ради Ковельського району.


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Теги: прокуратура, земля, фермерське господарство, Перлина Турії
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