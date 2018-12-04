У фермерського господарства на Волині забрали 18 га землі
Сьогодні, 21:47
Фермерське господарство «Перлина Турії» повернуло державі земельну ділянку сільськогосподарського призначення.
Ціна 18 гектарів землі становить 13 мільйонів гривень. Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.
Ділянку довелося повернути через позов заступника керівника Ковельської місцевої прокуратури в інтересах Головного управління Держгеокадастру. До слова, вона знаходилася за межами населених пунктів Білашівської сільської ради Ковельського району.
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Ціна 18 гектарів землі становить 13 мільйонів гривень. Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.
Ділянку довелося повернути через позов заступника керівника Ковельської місцевої прокуратури в інтересах Головного управління Держгеокадастру. До слова, вона знаходилася за межами населених пунктів Білашівської сільської ради Ковельського району.
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