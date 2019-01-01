Храм на Волині офіційно зареєстрували в ПЦУ





«31 січня 2019 року, з благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з представниками Свято-Семеонівської громади м. Нововолинська (вул. Панасівська), які підтримали перехід в ПЦУ», – повідомили у



Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти Свято-Семеонівську громаду у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Православні церкві України заявили, що під час зборів, що відбилася 19 січня, Свято-Семеонівська громада Нововолинська підтримала рішення про перехід храму з МП до ПЦУ.«31 січня 2019 року, з благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа, секретар єпархіального управління прот.зустрівся з представниками Свято-Семеонівської громади м. Нововолинська (вул. Панасівська), які підтримали перехід в ПЦУ», – повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти Свято-Семеонівську громаду у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.

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