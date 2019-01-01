Храм на Волині офіційно зареєстрували в ПЦУ
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В Православні церкві України заявили, що під час зборів, що відбилася 19 січня, Свято-Семеонівська громада Нововолинська підтримала рішення про перехід храму з МП до ПЦУ.
«31 січня 2019 року, з благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з представниками Свято-Семеонівської громади м. Нововолинська (вул. Панасівська), які підтримали перехід в ПЦУ», – повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти Свято-Семеонівську громаду у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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«31 січня 2019 року, з благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з представниками Свято-Семеонівської громади м. Нововолинська (вул. Панасівська), які підтримали перехід в ПЦУ», – повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти Свято-Семеонівську громаду у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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