На Маневиччині соцслужби перевіряли, як живуть діти, позбавлені батьківського піклування





Працівники служби у справах дітей спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на території Великоведмезької, Цмінівської, Куклинської, Будківської, Куликовичівської сільських рад та Колківської громади обстежили умови проживання 24 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та 7 дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в опікунських сім'ях, –



В першу чергу увага звернули на наявність палива, продуктів харчування, забезпеченість дітей теплим одягом і взуттям. З усіма батьками провели профілактично-роз'яснювальні бесіди щодо належного виконання батьківських обов'зків, попередили про правову відповідальність, згідно чинного законодавства.



За результатами обстежень 4 батьків попередили про адміністративну відповідальність, на 2 батьків надіслали клопотання на Маневицький ВП ГУНП про притягнення до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні порушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В зимовий період на Маневиччині стали частіше робити рейди по сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, не створюють належних умов для проживання, навчання та розвитку дітей.Працівники служби у справах дітей спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на території Великоведмезької, Цмінівської, Куклинської, Будківської, Куликовичівської сільських рад та Колківської громади обстежили умови проживання 24 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та 7 дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в опікунських сім'ях, – інформує служба у справах дітей Маневицької райдержадмінстрації.В першу чергу увага звернули на наявність палива, продуктів харчування, забезпеченість дітей теплим одягом і взуттям. З усіма батьками провели профілактично-роз'яснювальні бесіди щодо належного виконання батьківських обов'зків, попередили про правову відповідальність, згідно чинного законодавства.За результатами обстежень 4 батьків попередили про адміністративну відповідальність, на 2 батьків надіслали клопотання на Маневицький ВП ГУНП про притягнення до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні порушення.

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