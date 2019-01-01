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На Маневиччині соцслужби перевіряли, як живуть діти, позбавлені батьківського піклування

На Маневиччині соцслужби перевіряли, як живуть діти, позбавлені батьківського піклування
В зимовий період на Маневиччині стали частіше робити рейди по сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, не створюють належних умов для проживання, навчання та розвитку дітей.

Працівники служби у справах дітей спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на території Великоведмезької, Цмінівської, Куклинської, Будківської, Куликовичівської сільських рад та Колківської громади обстежили умови проживання 24 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та 7 дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в опікунських сім'ях, – інформує служба у справах дітей Маневицької райдержадмінстрації.

В першу чергу увага звернули на наявність палива, продуктів харчування, забезпеченість дітей теплим одягом і взуттям. З усіма батьками провели профілактично-роз'яснювальні бесіди щодо належного виконання батьківських обов'зків, попередили про правову відповідальність, згідно чинного законодавства.

За результатами обстежень 4 батьків попередили про адміністративну відповідальність, на 2 батьків надіслали клопотання на Маневицький ВП ГУНП про притягнення до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні порушення.

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Теги: соціальні служби. Маневичі, рейд, діти
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