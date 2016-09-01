Волинські копи розповіли школярам, як протистояти булінгу. ФОТО
Сьогодні, 22:19
Інспектори патрульної поліції Волині поспілкувалися із учнями Карасинської школи на тему булінгу.
Повідомляє прес-служба Патрульної поліції Волинської області.
"Полісмени відвідали школу в с. Карасин, що на Маневиччині.
У форматі інтерактивної лекції й активного обговорення патрульні розповіли, що таке булінг, які характерні риси його прояву, дали рекомендації, як уникати булінгу і не стати його жертвою, та що робити, якщо все ж у школі таке відбувається.
Діти активно долучилися до формату обговорення й, сподіваємось, зрозуміли, що булінг у школі неприпустимий!
Продовжуємо й далі відвідувати навчальні заклади й спілкуватися зі школярами на актуальну тематику", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомляє прес-служба Патрульної поліції Волинської області.
"Полісмени відвідали школу в с. Карасин, що на Маневиччині.
У форматі інтерактивної лекції й активного обговорення патрульні розповіли, що таке булінг, які характерні риси його прояву, дали рекомендації, як уникати булінгу і не стати його жертвою, та що робити, якщо все ж у школі таке відбувається.
Діти активно долучилися до формату обговорення й, сподіваємось, зрозуміли, що булінг у школі неприпустимий!
Продовжуємо й далі відвідувати навчальні заклади й спілкуватися зі школярами на актуальну тематику", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Ще дуже багато питань треба вивчити», – історики про визволення Луцька від фашистських загарбників
Сьогодні, 22:36
Волинські копи розповіли школярам, як протистояти булінгу. ФОТО
Сьогодні, 22:19
У фермерського господарства на Волині забрали 18 га землі
Сьогодні, 21:47
Медіа