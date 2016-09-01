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Волинські копи розповіли школярам, як протистояти булінгу. ФОТО

Волинські копи розповіли школярам, як протистояти булінгу. ФОТО
Інспектори патрульної поліції Волині поспілкувалися із учнями Карасинської школи на тему булінгу.

Повідомляє прес-служба Патрульної поліції Волинської області.

"Полісмени відвідали школу в с. Карасин, що на Маневиччині.

У форматі інтерактивної лекції й активного обговорення патрульні розповіли, що таке булінг, які характерні риси його прояву, дали рекомендації, як уникати булінгу і не стати його жертвою, та що робити, якщо все ж у школі таке відбувається.

Діти активно долучилися до формату обговорення й, сподіваємось, зрозуміли, що булінг у школі неприпустимий!

Продовжуємо й далі відвідувати навчальні заклади й спілкуватися зі школярами на актуальну тематику", - йдеться в повідомленні.
Волинські копи розповіли школярам, як протистояти булінгу. ФОТО

Волинські копи розповіли школярам, як протистояти булінгу. ФОТО

Волинські копи розповіли школярам, як протистояти булінгу. ФОТО

Волинські копи розповіли школярам, як протистояти булінгу. ФОТО

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Теги: поліція, школярі, булінг
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