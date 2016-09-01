Волинські копи розповіли школярам, як протистояти булінгу. ФОТО





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"Полісмени відвідали школу в с. Карасин, що на Маневиччині.



У форматі інтерактивної лекції й активного обговорення патрульні розповіли, що таке булінг, які характерні риси його прояву, дали рекомендації, як уникати булінгу і не стати його жертвою, та що робити, якщо все ж у школі таке відбувається.



Діти активно долучилися до формату обговорення й, сподіваємось, зрозуміли, що булінг у школі неприпустимий!



Продовжуємо й далі відвідувати навчальні заклади й спілкуватися зі школярами на актуальну тематику", - йдеться в повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори патрульної поліції Волині поспілкувалися із учнями Карасинської школи на тему булінгу.Повідомляє прес-служба Патрульної поліції Волинської області."Полісмени відвідали школу в с. Карасин, що на Маневиччині.У форматі інтерактивної лекції й активного обговорення патрульні розповіли, що таке булінг, які характерні риси його прояву, дали рекомендації, як уникати булінгу і не стати його жертвою, та що робити, якщо все ж у школі таке відбувається.Діти активно долучилися до формату обговорення й, сподіваємось, зрозуміли, що булінг у школі неприпустимий!Продовжуємо й далі відвідувати навчальні заклади й спілкуватися зі школярами на актуальну тематику", - йдеться в повідомленні.

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