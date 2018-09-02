У Києві «поліцейські» викрали двох дівчат: оголошено план «Перехоплення» - ЗМІ





У Дарницькому районі Києва біля станції метро "Осорки" двоє чоловіків, які представилися співробітниками поліції, викрали двох дівчат.



Викрадачі силою затягли дівчат в машину і повезли у бік Харківського шосе, повідомляє



Станом на 06:30 у Києві ввели план "Перехоплення". Правоохоронці шукають Hyundai Accent з двома дівчатами і двома чоловіками в салоні. Попередньо, викрадачі озброєні.



Один з "поліцейських" худорлявий, середнього зросту, в синій куртці, другий — повний, у темній куртці.





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