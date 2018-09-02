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У Києві «поліцейські» викрали двох дівчат: оголошено план «Перехоплення» - ЗМІ

У Києві «поліцейські» викрали двох дівчат: оголошено план «Перехоплення» - ЗМІ
Збройні викрадачі силою затягли дівчат в машину і повезли у бік Харківського шосе.

У Дарницькому районі Києва біля станції метро "Осорки" двоє чоловіків, які представилися співробітниками поліції, викрали двох дівчат.

Викрадачі силою затягли дівчат в машину і повезли у бік Харківського шосе, повідомляє "Інформатор" з посиланням на власні джерела. Відзначається, що зловмисники озброєні.

Станом на 06:30 у Києві ввели план "Перехоплення". Правоохоронці шукають Hyundai Accent з двома дівчатами і двома чоловіками в салоні. Попередньо, викрадачі озброєні.

Один з "поліцейських" худорлявий, середнього зросту, в синій куртці, другий — повний, у темній куртці.


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Теги: поліція, викрадення, перехоплення, Київ
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