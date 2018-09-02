У Києві «поліцейські» викрали двох дівчат: оголошено план «Перехоплення» - ЗМІ
Сьогодні, 14:07
Збройні викрадачі силою затягли дівчат в машину і повезли у бік Харківського шосе.
У Дарницькому районі Києва біля станції метро "Осорки" двоє чоловіків, які представилися співробітниками поліції, викрали двох дівчат.
Викрадачі силою затягли дівчат в машину і повезли у бік Харківського шосе, повідомляє "Інформатор" з посиланням на власні джерела. Відзначається, що зловмисники озброєні.
Станом на 06:30 у Києві ввели план "Перехоплення". Правоохоронці шукають Hyundai Accent з двома дівчатами і двома чоловіками в салоні. Попередньо, викрадачі озброєні.
Один з "поліцейських" худорлявий, середнього зросту, в синій куртці, другий — повний, у темній куртці.
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У Дарницькому районі Києва біля станції метро "Осорки" двоє чоловіків, які представилися співробітниками поліції, викрали двох дівчат.
Викрадачі силою затягли дівчат в машину і повезли у бік Харківського шосе, повідомляє "Інформатор" з посиланням на власні джерела. Відзначається, що зловмисники озброєні.
Станом на 06:30 у Києві ввели план "Перехоплення". Правоохоронці шукають Hyundai Accent з двома дівчатами і двома чоловіками в салоні. Попередньо, викрадачі озброєні.
Один з "поліцейських" худорлявий, середнього зросту, в синій куртці, другий — повний, у темній куртці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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