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Учні луцької школи підгодовували диких тварин. ФОТО

Учні луцької школи підгодовували диких тварин. ФОТО
Подібні поїздки вже дев’ятий рік поспіль організовують Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства спільно з Міським центром туризму, спорту і краєзнавства та Творчим туристичним клубом «МИ».

Інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Організатори заздалегідь оголосили про збір гостинців учням Луцької ЗОШ №23, на базі якої проводиться гурток. Тож у день виїзду біля школи малі, і дорослі несли пакуночки із зерном, капустою, морквою, буряками, яблукам, сіллю та різними смаколиками.

До місця підгодівлі звірів єгері підвозять дітей на підводі. Радості немає меж, адже школярі в основному міські і дехто з них на підводі їде вперше.


Звісно, тварин постійно підгодовують місцеві єгері. Тільки у ДП «МГ «Звірівське» лісові мешканці з’їдають до 100 тонн харчів. Проте гостинці, привезені небайдужими, урізноманітнють їх харчування.

Такі акції корисні не тільки можливістю допомогти диким тваринам, а тим, що це – своєрідна розрядка від буденності. І дійсно – діти в захваті від такого знайомства з природою. Вони мають можливість не лише більше дізнатися про тварин, але й подихати чистим, свіжим повітрям.

На завершення гуртківці біля вогнища розповідали заздалегідь підготовлену цікаву інформацію про тварин, які мешкають у лісах Волині.

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Теги: ліс, тварини, підгодівля, школярі
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