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ЦВК відмовила Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти

ЦВК відмовила Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти
Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко отримав відмову у реєстрації кандидатом у Президенти. За цю постанову проголосували усі члени ЦВК одноголосно.

Про це повідомила у Фейсбуці громадська мережа “ОПОРА”.

У своїй відмові вони зіслались на Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Статут і символіка КПУ не відповідають вимогам цього закону.

Також у своїй анкеті він не надав необхідних відомостей про місце проживання на території України протягом останніх 10 років.

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Теги: Симоненко, ЦВК, відмова, вибори, реєстрація
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Коментарі 1
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Це чмо кацапське ще в президенти преться .
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