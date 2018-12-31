ЦВК відмовила Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти
Сьогодні, 15:26
Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко отримав відмову у реєстрації кандидатом у Президенти. За цю постанову проголосували усі члени ЦВК одноголосно.
Про це повідомила у Фейсбуці громадська мережа “ОПОРА”.
У своїй відмові вони зіслались на Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Статут і символіка КПУ не відповідають вимогам цього закону.
Також у своїй анкеті він не надав необхідних відомостей про місце проживання на території України протягом останніх 10 років.
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Про це повідомила у Фейсбуці громадська мережа “ОПОРА”.
У своїй відмові вони зіслались на Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Статут і символіка КПУ не відповідають вимогам цього закону.
Також у своїй анкеті він не надав необхідних відомостей про місце проживання на території України протягом останніх 10 років.
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Коментарі 1
Це чмо кацапське ще в президенти преться .
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