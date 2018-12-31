ЦВК відмовила Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти

Петро Симоненко отримав відмову у реєстрації кандидатом у Президенти. За цю постанову проголосували усі члени ЦВК одноголосно.



Про це повідомила у Фейсбуці громадська мережа



У своїй відмові вони зіслались на Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Статут і символіка КПУ не відповідають вимогам цього закону.



Також у своїй анкеті він не надав необхідних відомостей про місце проживання на території України протягом останніх 10 років.

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