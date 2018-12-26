Обгорілий кузов автобуса «Київ-Варшава», який зайнявся неподалік Ковеля, і досі не прибрали з дороги. ФОТО





Про це написав до редакції видання Анатолій Корнійчук, додавши до свого допису світлини обгорілого кузова.



«Автодорога Київ-Варшава на зупинці громадського транспорту Мар’янівка нагадує прифронтовий Донецьк (Піски). Вже чимало часу минуло від пожежі рейсового автобусу, а «віз і нині там». Як видно на фото, обгорілий кузов чекає певно на нову пригоду… Хай Бог береже подорожуючих на автошляху біля Мар’янівки і не тільки, бо маленького хлопчика з Гулівки не вберегли саме через байдужість (чи недбальство?) посадових осіб, які безпосередньо відповідають за безпеку на автошляхах», – пише Анатолій Авакумович.



На підтвердження цього він наводить цитату із стенограми 22-ої сесії Ковельської районної ради, яка відбулася 20 вересня 2018 року, свого виступу: «…прошу звернути увагу на високу аварійність з летальними результатами перехрестя дороги М-07 в селі Гулівка та внести корективи в організацію руху автотранспорту і пішоходів!».



Звернення депутата Анатолія Корнійчука було безпосередньо адресоване керівнику Ковельського відділу Патрульної поліції Тарасу Михалку, який з трибуни сесії інформував депутатський корпус про роботу свого підрозділу.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Залишки рейсового автобусу «Київ-Варшава», який згорів біля села Мар’янівка , нема кому прибрати з узбіччя міжнародної автодороги.Про це написав до редакції видання Район.Ковель депутат Ковельської районної ради, генеральний директор ТзОВ «АВТОР» та волонтер, додавши до свого допису світлини обгорілого кузова.«Автодорога Київ-Варшава на зупинці громадського транспорту Мар’янівка нагадує прифронтовий Донецьк (Піски). Вже чимало часу минуло від пожежі рейсового автобусу, а «віз і нині там». Як видно на фото, обгорілий кузов чекає певно на нову пригоду… Хай Бог береже подорожуючих на автошляху біля Мар’янівки і не тільки, бо маленького хлопчика з Гулівки не вберегли саме через байдужість (чи недбальство?) посадових осіб, які безпосередньо відповідають за безпеку на автошляхах», – пише Анатолій Авакумович.На підтвердження цього він наводить цитату із стенограми 22-ої сесії Ковельської районної ради, яка відбулася 20 вересня 2018 року, свого виступу: «…прошу звернути увагу на високу аварійність з летальними результатами перехрестя дороги М-07 в селі Гулівка та внести корективи в організацію руху автотранспорту і пішоходів!».Звернення депутата Анатолія Корнійчука було безпосередньо адресоване керівнику Ковельського відділу Патрульної поліції, який з трибуни сесії інформував депутатський корпус про роботу свого підрозділу.

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