Обгорілий кузов автобуса «Київ-Варшава», який зайнявся неподалік Ковеля, і досі не прибрали з дороги. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Залишки рейсового автобусу «Київ-Варшава», який згорів біля села Мар’янівка, нема кому прибрати з узбіччя міжнародної автодороги.
Про це написав до редакції видання Район.Ковель депутат Ковельської районної ради, генеральний директор ТзОВ «АВТОР» та волонтер Анатолій Корнійчук, додавши до свого допису світлини обгорілого кузова.
«Автодорога Київ-Варшава на зупинці громадського транспорту Мар’янівка нагадує прифронтовий Донецьк (Піски). Вже чимало часу минуло від пожежі рейсового автобусу, а «віз і нині там». Як видно на фото, обгорілий кузов чекає певно на нову пригоду… Хай Бог береже подорожуючих на автошляху біля Мар’янівки і не тільки, бо маленького хлопчика з Гулівки не вберегли саме через байдужість (чи недбальство?) посадових осіб, які безпосередньо відповідають за безпеку на автошляхах», – пише Анатолій Авакумович.
На підтвердження цього він наводить цитату із стенограми 22-ої сесії Ковельської районної ради, яка відбулася 20 вересня 2018 року, свого виступу: «…прошу звернути увагу на високу аварійність з летальними результатами перехрестя дороги М-07 в селі Гулівка та внести корективи в організацію руху автотранспорту і пішоходів!».
Звернення депутата Анатолія Корнійчука було безпосередньо адресоване керівнику Ковельського відділу Патрульної поліції Тарасу Михалку, який з трибуни сесії інформував депутатський корпус про роботу свого підрозділу.
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Про це написав до редакції видання Район.Ковель депутат Ковельської районної ради, генеральний директор ТзОВ «АВТОР» та волонтер Анатолій Корнійчук, додавши до свого допису світлини обгорілого кузова.
«Автодорога Київ-Варшава на зупинці громадського транспорту Мар’янівка нагадує прифронтовий Донецьк (Піски). Вже чимало часу минуло від пожежі рейсового автобусу, а «віз і нині там». Як видно на фото, обгорілий кузов чекає певно на нову пригоду… Хай Бог береже подорожуючих на автошляху біля Мар’янівки і не тільки, бо маленького хлопчика з Гулівки не вберегли саме через байдужість (чи недбальство?) посадових осіб, які безпосередньо відповідають за безпеку на автошляхах», – пише Анатолій Авакумович.
На підтвердження цього він наводить цитату із стенограми 22-ої сесії Ковельської районної ради, яка відбулася 20 вересня 2018 року, свого виступу: «…прошу звернути увагу на високу аварійність з летальними результатами перехрестя дороги М-07 в селі Гулівка та внести корективи в організацію руху автотранспорту і пішоходів!».
Звернення депутата Анатолія Корнійчука було безпосередньо адресоване керівнику Ковельського відділу Патрульної поліції Тарасу Михалку, який з трибуни сесії інформував депутатський корпус про роботу свого підрозділу.
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Коментарі 1
Приїдем в ночі розберем,заберем!
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