Луцька таксистка мріє про гарні дороги в місті. ФОТО





– Розпочнемо із банального запитання: чому вирішили стати водійкою таксі?



– Ви знаєте, ми перебралися з синочком в Луцьк, у мене є машина, тож знайомі підказали: «Чого ти не можеш спробувати попрацювати в таксі?». Я спробувала і мені сподобалося. Дуже просто. За спеціалістю я товарознавець-експерт. Я нічого не шкодую, бо так життя склалося. Не хочу на когось працювати. Зараз маю вільний графік – коли змогла, тоді й виїхала на роботу.



– Який у вас досвід кермування?



– Досвід за кермом – 5 років. А в службі «579» я працюю півроку.



– А як реагують пасажири, коли бачать, що за кермом не чоловік, а жінка?



– У нашій службі таксі працює три жінки, але мені зазвичай ставлять нестандартні запитання. Наприклад: «Як ви "докотилися" до такого життя?» (сміється – К.). Потім запитують чи мені не страшно, адже я ж працюю вночі, щоб вдень мати вільний час. Я ж таким пасажирам кажу: «А вам не страшно до мене в машину сідати?» (сміється – К.). І тоді питання вичерпане.







– А от дійсно, Вам не страшно працювати у темну пору доби?



– Треба себе якось налаштувати. Але чого боятися? Хлопці, звичайно, розповідають деякі поодинокі випадки, де когось побили чи гроші забрали. Тож зазвичай стараюся не виїжджати за межі міста. І разом з тим в нас є окремий канал, де ми, таксисти, спілкуємося один з одним. До того ж у нас на службі є така функція як «Байкал». Тобто якщо потрібна якась допомога, то ми про це повідомляємо і одразу ті хто поряд, приїжджають. Дякувати Богу, у мене ще такого не було.



– Існує стереотип, що таксисти полюбляють спілкуватися з пасажирами про політику. А на які теми ви найчастіше говорите в дорозі?



– Зазвичай у мене запитують: «Дівчино, а ви не заміжня?» (сміється – К.) Спілкуємося на різні теми. Але вночі, бачите, зазвичай люди їдуть додому. (Така от в нас професія, таксиста, що дуже подібна до психолога). Ми повинні вислухати людей. В основному люди самі розповідають, що в когось із жінкою проблеми, в когось – з чоловіком. Мусиш їх слухати, якісь поради давати. Про політику дуже рідко говорять. В основному говоримо на сімейні чи якісь буденні теми. Лучанам не до політики.



– Є ще один стереотип, що більшість водіїв таксі слухають шансон. Яку музику слухаєте ви?



– Шансон слухають таксисти, які мають поважний вік. Я полюбляю сучасні популярні хіти, а також музику, яка додає драйву за кермом.



– Певно у кожній професії трапляються курйози. Розкажіть, які курйози траплялися з вами?



– Якщо дотримуватися правил дорожнього руху, то абсолютно ніяких курйозів не повинно бути. Хоча в дорозі однозначно десь мусиш порушити. Я не повірю, що є такий водій, який ніколи в житті не порушував. От тоді вже й трапляються курйози. Але наші поліція завжди входить в становище водія, лояльно розцінюючи ситуацію.



На жаль, у мене траплялися курйози з пасажирами. Було кілька випадків, коли не віддавали гроші за проїзд. Але в принципі в Луцьку ще нормальні люди, з ними можна домовитися. Вони можуть залишити завдаток, карточку з документами, а потім повертають кошти. Траплялося кілька разів, що не оплатили зовсім, але це вже на їхній совісті.



– Чи хотіли б змінити професію?



– Поки я не хочу міняти професію. Мені це подобається. Я вважаю, якщо робота приносить задоволення і фінансовий прибуток, то це вдвічі успіх.



– На Вашу думку, хто кращий водій – чоловік чи жінка?



– Кожна людина специфічно кермує і ставиться до машини. Але в загальному, жінки більш обачні на дорозі. Вони краще розмірковують нестандартну ситуацію. Чоловіки більш ризиковані, а про жінок можу сказати, що вони швидше реагують в нестандартних ситуаціях.



– А Ви самостійно ремонтуєте машину чи звертаєтеся на станції технічного обслуговування?



– Якщо замінити колесо, запаску поставити – то без проблем. У попередній машині я і масло сама міняла, фільтри. Елементарні речі я вмію зробити. Вважаю, якщо людина – водій, не важливо чи жінка, чи чоловік, то стандартні неполадки вона має знати і вміти їх усунути. Однак, якщо трапляється серйозна несправність, то без СТО не обійтися.



– Про що мріє жінка-водійка у Луцьку?



– Від імені всіх таксистів Луцька дуже б хотіла щоби наша влада відремонтувала дороги, бо це неможливо... Це потрібно задля нашої безпеки і безпеки пасажирів. Бо зараз от сніг розтав, то неможливо їздити – стільки нових ям, казусів… Псується ж машина, і підвіска, і колеса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чомусь досі стереотипно вважається, що бути шофером – це чоловіча справа. В маршрутних таксі, за кермом потягів та інших транспортних засобів усі звикли бачити виключно осіб чоловічої статі. Про здивування лучан, які бачать на місці водія жінку, «Конкуренту» розповіла молода водійка таксі Людмила, яка, до того ж, зізналася, яку музику слухає, про що їй розповідають луцькі пасажири та чи любить вона поліцейських.– Ви знаєте, ми перебралися з синочком в Луцьк, у мене є машина, тож знайомі підказали: «Чого ти не можеш спробувати попрацювати в таксі?». Я спробувала і мені сподобалося. Дуже просто. За спеціалістю я товарознавець-експерт. Я нічого не шкодую, бо так життя склалося. Не хочу на когось працювати. Зараз маю вільний графік – коли змогла, тоді й виїхала на роботу.– Досвід за кермом – 5 років. А в службі «579» я працюю півроку.– У нашій службі таксі працює три жінки, але мені зазвичай ставлять нестандартні запитання. Наприклад: «Як ви "докотилися" до такого життя?» (сміється – К.). Потім запитують чи мені не страшно, адже я ж працюю вночі, щоб вдень мати вільний час. Я ж таким пасажирам кажу: «А вам не страшно до мене в машину сідати?» (сміється – К.). І тоді питання вичерпане.– Треба себе якось налаштувати. Але чого боятися? Хлопці, звичайно, розповідають деякі поодинокі випадки, де когось побили чи гроші забрали. Тож зазвичай стараюся не виїжджати за межі міста. І разом з тим в нас є окремий канал, де ми, таксисти, спілкуємося один з одним. До того ж у нас на службі є така функція як «Байкал». Тобто якщо потрібна якась допомога, то ми про це повідомляємо і одразу ті хто поряд, приїжджають. Дякувати Богу, у мене ще такого не було.– Зазвичай у мене запитують: «Дівчино, а ви не заміжня?» (сміється – К.) Спілкуємося на різні теми. Але вночі, бачите, зазвичай люди їдуть додому. (Така от в нас професія, таксиста, що дуже подібна до психолога). Ми повинні вислухати людей. В основному люди самі розповідають, що в когось із жінкою проблеми, в когось – з чоловіком. Мусиш їх слухати, якісь поради давати. Про політику дуже рідко говорять. В основному говоримо на сімейні чи якісь буденні теми. Лучанам не до політики.– Шансон слухають таксисти, які мають поважний вік. Я полюбляю сучасні популярні хіти, а також музику, яка додає драйву за кермом.– Якщо дотримуватися правил дорожнього руху, то абсолютно ніяких курйозів не повинно бути. Хоча в дорозі однозначно десь мусиш порушити. Я не повірю, що є такий водій, який ніколи в житті не порушував. От тоді вже й трапляються курйози. Але наші поліція завжди входить в становище водія, лояльно розцінюючи ситуацію.На жаль, у мене траплялися курйози з пасажирами. Було кілька випадків, коли не віддавали гроші за проїзд. Але в принципі в Луцьку ще нормальні люди, з ними можна домовитися. Вони можуть залишити завдаток, карточку з документами, а потім повертають кошти. Траплялося кілька разів, що не оплатили зовсім, але це вже на їхній совісті.– Поки я не хочу міняти професію. Мені це подобається. Я вважаю, якщо робота приносить задоволення і фінансовий прибуток, то це вдвічі успіх.– Кожна людина специфічно кермує і ставиться до машини. Але в загальному, жінки більш обачні на дорозі. Вони краще розмірковують нестандартну ситуацію. Чоловіки більш ризиковані, а про жінок можу сказати, що вони швидше реагують в нестандартних ситуаціях.– Якщо замінити колесо, запаску поставити – то без проблем. У попередній машині я і масло сама міняла, фільтри. Елементарні речі я вмію зробити. Вважаю, якщо людина – водій, не важливо чи жінка, чи чоловік, то стандартні неполадки вона має знати і вміти їх усунути. Однак, якщо трапляється серйозна несправність, то без СТО не обійтися.– Від імені всіх таксистів Луцька дуже б хотіла щоби наша влада відремонтувала дороги, бо це неможливо... Це потрібно задля нашої безпеки і безпеки пасажирів. Бо зараз от сніг розтав, то неможливо їздити – стільки нових ям, казусів… Псується ж машина, і підвіска, і колеса.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію