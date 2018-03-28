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На Волині майбутніх бухгалтерів повели на екскурсію до казначейства. ФОТО

На Волині майбутніх бухгалтерів повели на екскурсію до казначейства. ФОТО
Студенти випускних груп бухгалтерського відділення Горохівського коледжу ЛНАУ побували у фінансових установах Горохова.

Професіографічна екскурсія відбулася 30 січня, повідомляють на сайті коледжу.

Молоді влаштували практичне навчання, ознайомили з вакансіями, вимогами роботодавців тощо.

Організували захід для майбутніх фахівців адміністрація коледжу та Горохівська районна філія Волинського обласного центру зайнятості.

Адміністрація коледжу вдячна за співпрацю Горохівській районній філії Волинського обласного центру зайнятості, Горохівському відділенню Ощадбанку, Горохівському відділенню Приватбанку №1, відділенню Державного казначейства у Горохівському районі.

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Теги: студенти, бухгалтери, екскурсія, банк, казначейство
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