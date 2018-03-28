На Волині майбутніх бухгалтерів повели на екскурсію до казначейства. ФОТО





Професіографічна екскурсія відбулася 30 січня, повідомляють на



Молоді влаштували практичне навчання, ознайомили з вакансіями, вимогами роботодавців тощо.



Організували захід для майбутніх фахівців адміністрація коледжу та Горохівська районна філія Волинського обласного центру зайнятості.



Адміністрація коледжу вдячна за співпрацю Горохівській районній філії Волинського обласного центру зайнятості, Горохівському відділенню Ощадбанку, Горохівському відділенню Приватбанку №1, відділенню Державного казначейства у Горохівському районі.



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