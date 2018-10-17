вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Демонтаж парканів та сараїв у Луцьку муніципалам обійдеться у понад 1,5 мільйона гривень

Демонтаж парканів та сараїв у Луцьку муніципалам обійдеться у понад 1,5 мільйона гривень
1,65 мільйона гривень на демонтажі планує витратити департамент муніципальної варти.

Про це стало відомо із оголошення про відкриті торги у системі публічних закупівель «Prozorro».

Кошти витратять на демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд, гаражів, кіосків, металевих та дерев’яних конструкцій, господарських споруд (сараїв тощо), парканів, обмежувачів руху, шлагбаумів, балок, запірних планок та інших об’єктів, які розміщені без відповідних документів на території міста Луцька з відновленням належного та естетичного рівня благоустрою територій, транспортування та зберігання таких об’єктів на майданчику для тимчасового зберігання.

Усього планують демонтувати 285 одиниць.

Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 20:00 16 лютого 2019 року. Початок аукціону – 18 лютого 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сарай, паркан, демонтаж, муніципали, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Журналісти «Інтера» приїхали на Волинь «зробити картинку» про перехід церковної громади
Сьогодні, 18:28
Заснув у машині: у Луцьку таксист обікрав пасажира
Сьогодні, 18:22
Демонтаж парканів та сараїв у Луцьку муніципалам обійдеться у понад 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 17:55
На Волині майбутніх бухгалтерів повели на екскурсію до казначейства. ФОТО
Сьогодні, 17:38
У «Промені» знову виступить «Ліга Сміху»*
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Де у Луцьку знесуть незаконні паркани. ПЕРЕЛІК Де у Луцьку знесуть незаконні паркани. ПЕРЕЛІК
17 жовтень, 2018, 10:58
З луцького двору муніципали вивезли цілу вантажівку сміття. ФОТО З луцького двору муніципали вивезли цілу вантажівку сміття. ФОТО
16 червень, 2018, 16:35
У луцькому парку знесли незаконні літні майданчики. ФОТО У луцькому парку знесли незаконні літні майданчики. ФОТО
05 жовтень, 2018, 13:20
У Луцьку демонтували бетонні клумби, які перешкоджали проїзду У Луцьку демонтували бетонні клумби, які перешкоджали проїзду
28 вересень, 2018, 10:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Журналісти «Інтера» приїхали на Волинь «зробити картинку» про перехід церковної громади
Сьогодні, 18:28
 0
Заснув у машині: у Луцьку таксист обікрав пасажира
Сьогодні, 18:22
 0
Демонтаж парканів та сараїв у Луцьку муніципалам обійдеться у понад 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 17:55
 0
На Волині майбутніх бухгалтерів повели на екскурсію до казначейства. ФОТО
Сьогодні, 17:38
 0
У «Промені» знову виступить «Ліга Сміху»*
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8