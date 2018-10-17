Демонтаж парканів та сараїв у Луцьку муніципалам обійдеться у понад 1,5 мільйона гривень





Про це стало відомо із оголошення про відкриті торги у системі публічних закупівель



Кошти витратять на демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд, гаражів, кіосків, металевих та дерев’яних конструкцій, господарських споруд (сараїв тощо), парканів, обмежувачів руху, шлагбаумів, балок, запірних планок та інших об’єктів, які розміщені без відповідних документів на території міста Луцька з відновленням належного та естетичного рівня благоустрою територій, транспортування та зберігання таких об’єктів на майданчику для тимчасового зберігання.



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Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 20:00 16 лютого 2019 року. Початок аукціону – 18 лютого 2019 року.

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