Журналісти «Інтера» приїхали на Волинь «зробити картинку» про перехід церковної громади





До настоятеля церкви Володимира Мелеся у селі Садів Луцького району 2 лютого звернулися жителі села, щоб той віддав ключі від храму. Про це Олена Невідомська.



Священик відмовився віддавати людям ключі під приводом того, що не визнає Православну церкву України, за перехід у яку 203 прихожан висловилося на зборах у 24 січня. Проти проголосувало всього 20 осіб.



«Ми знаємо, що згідно українського законодавста церква є власністю громади і дві третини голосів достатньо для того, що зробити вибір, до якої конфесії ми маємо належати. Тому у відповідь на дії настоятеля ми провели голосування за зміну замків у церкві. «За» проголосувало 133 присутніх. У момент, коли ми відкривали церкву, невідомо звідки взялися журналісти «Інтера». Ми вже знаємо, що вони приїхали робити картинку, адже ще минулого разу вони тут знімали і показали брехню», – схвильовано переповідає Олена Невідомська.



Додамо, що священик Волинської єпархії УПЦ МП взяли за практику не віддавати ключів від церкви громаді, навіть якщо люди проголосували за перехід у ПЦУ. Так, зокрема, зробив благочинний, настоятель Бересечківського собору, але люди не стали відкривати храм. У селах Нічогівка і Серхів, церкви таки відкрили. А у селі Тельчів вчинили аналогічно як у Садові: провели збори, проголосували, склали акт і замінили замки.



Також вона розказала, що минулого тижня у селі працювала знімальна група місцевого телеканалу «Аверс», журналісти якого також спотворили дійсність:



«На «Аверсі» вилили бруд на вчителів, які збирали підписи за перехід у ПЦУ. Мовляв, ми робили це у робочий час. Але нагадаю, що 8-9 січня були канікули. 8 січня ми ходили після 16 години, а 9 січня вранці до початку робочого часу, це будь-хто підтвердить. А ще знімали як діти колядують, а показали, як 20 людей голосує за Московський патрархат», – пояснює Олена Невідомська.



Нагадаємо, що днями заступник голови Волинської ОДА Денис Пятигорець теж



Увечері садівці очікують нового священика, який має відправити молебень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знімальна група проросійкого каналу з Києва з’явилася у селі, коли парафіяни відчиняли церкву.До настоятеля церквиу селі Садів Луцького району 2 лютого звернулися жителі села, щоб той віддав ключі від храму. Про це Район.in.ua розповіла жителька селаСвященик відмовився віддавати людям ключі під приводом того, що не визнає Православну церкву України, за перехід у яку 203 прихожан висловилося на зборах у 24 січня. Проти проголосувало всього 20 осіб.«Ми знаємо, що згідно українського законодавста церква є власністю громади і дві третини голосів достатньо для того, що зробити вибір, до якої конфесії ми маємо належати. Тому у відповідь на дії настоятеля ми провели голосування за зміну замків у церкві. «За» проголосувало 133 присутніх. У момент, коли ми відкривали церкву, невідомо звідки взялися журналісти «Інтера». Ми вже знаємо, що вони приїхали робити картинку, адже ще минулого разу вони тут знімали і показали брехню», – схвильовано переповідає Олена Невідомська.Додамо, що священик Волинської єпархії УПЦ МП взяли за практику не віддавати ключів від церкви громаді, навіть якщо люди проголосували за перехід у ПЦУ. Так, зокрема, зробив благочинний, настоятель Бересечківського собору, але люди не стали відкривати храм. У селах Нічогівка і Серхів, церкви таки відкрили. А у селі Тельчів вчинили аналогічно як у Садові: провели збори, проголосували, склали акт і замінили замки.Також вона розказала, що минулого тижня у селі працювала знімальна група місцевого телеканалу «Аверс», журналісти якого також спотворили дійсність:«На «Аверсі» вилили бруд на вчителів, які збирали підписи за перехід у ПЦУ. Мовляв, ми робили це у робочий час. Але нагадаю, що 8-9 січня були канікули. 8 січня ми ходили після 16 години, а 9 січня вранці до початку робочого часу, це будь-хто підтвердить. А ще знімали як діти колядують, а показали, як 20 людей голосує за Московський патрархат», – пояснює Олена Невідомська.Нагадаємо, що днями заступник голови Волинської ОДАтеж спіймав «Аверс» на брехні Увечері садівці очікують нового священика, який має відправити молебень.

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