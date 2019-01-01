вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Журналісти «Інтера» приїхали на Волинь «зробити картинку» про перехід церковної громади

Журналісти «Інтера» приїхали на Волинь «зробити картинку» про перехід церковної громади
Знімальна група проросійкого каналу з Києва з’явилася у селі, коли парафіяни відчиняли церкву.

До настоятеля церкви Володимира Мелеся у селі Садів Луцького району 2 лютого звернулися жителі села, щоб той віддав ключі від храму. Про це Район.in.ua розповіла жителька села Олена Невідомська.

Священик відмовився віддавати людям ключі під приводом того, що не визнає Православну церкву України, за перехід у яку 203 прихожан висловилося на зборах у 24 січня. Проти проголосувало всього 20 осіб.

«Ми знаємо, що згідно українського законодавста церква є власністю громади і дві третини голосів достатньо для того, що зробити вибір, до якої конфесії ми маємо належати. Тому у відповідь на дії настоятеля ми провели голосування за зміну замків у церкві. «За» проголосувало 133 присутніх. У момент, коли ми відкривали церкву, невідомо звідки взялися журналісти «Інтера». Ми вже знаємо, що вони приїхали робити картинку, адже ще минулого разу вони тут знімали і показали брехню», – схвильовано переповідає Олена Невідомська.

Додамо, що священик Волинської єпархії УПЦ МП взяли за практику не віддавати ключів від церкви громаді, навіть якщо люди проголосували за перехід у ПЦУ. Так, зокрема, зробив благочинний, настоятель Бересечківського собору, але люди не стали відкривати храм. У селах Нічогівка і Серхів, церкви таки відкрили. А у селі Тельчів вчинили аналогічно як у Садові: провели збори, проголосували, склали акт і замінили замки.

Також вона розказала, що минулого тижня у селі працювала знімальна група місцевого телеканалу «Аверс», журналісти якого також спотворили дійсність:

«На «Аверсі» вилили бруд на вчителів, які збирали підписи за перехід у ПЦУ. Мовляв, ми робили це у робочий час. Але нагадаю, що 8-9 січня були канікули. 8 січня ми ходили після 16 години, а 9 січня вранці до початку робочого часу, це будь-хто підтвердить. А ще знімали як діти колядують, а показали, як 20 людей голосує за Московський патрархат», – пояснює Олена Невідомська.

Нагадаємо, що днями заступник голови Волинської ОДА Денис Пятигорець теж спіймав «Аверс» на брехні.

Увечері садівці очікують нового священика, який має відправити молебень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Садів, Інтер, Аверс, журналісти, громада, церква, перехід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Як чорти ладану. Бо відразу стає помітно їх словоблудіє і рукоблудіє
Відповісти
судячи по заголовку журналісти волиньпосту нe зовсім журналісти.
Відповісти
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Журналісти «Інтера» приїхали на Волинь «зробити картинку» про перехід церковної громади
Сьогодні, 18:28
Заснув у машині: у Луцьку таксист обікрав пасажира
Сьогодні, 18:22
Демонтаж парканів та сараїв у Луцьку муніципалам обійдеться у понад 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 17:55
На Волині майбутніх бухгалтерів повели на екскурсію до казначейства. ФОТО
Сьогодні, 17:38
У «Промені» знову виступить «Ліга Сміху»*
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ
25 січень, 21:41
Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО
21 січень, 23:44
Парафія у Маневицькому районі перейшла до ПЦУ Парафія у Маневицькому районі перейшла до ПЦУ
27 січень, 16:01
Священики погоджуються з громадою: на Волині ще дві церкви перейшли до ПЦУ Священики погоджуються з громадою: на Волині ще дві церкви перейшли до ПЦУ
27 січень, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Журналісти «Інтера» приїхали на Волинь «зробити картинку» про перехід церковної громади
Сьогодні, 18:28
 0
Заснув у машині: у Луцьку таксист обікрав пасажира
Сьогодні, 18:22
 0
Демонтаж парканів та сараїв у Луцьку муніципалам обійдеться у понад 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 17:55
 0
На Волині майбутніх бухгалтерів повели на екскурсію до казначейства. ФОТО
Сьогодні, 17:38
 0
У «Промені» знову виступить «Ліга Сміху»*
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8