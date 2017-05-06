Автохами руйнують сквер у центрі Луцька. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці муніципальної варти Луцька у



"На цій світлині результат щоденного паркування порушниками Правил благоустрою міста Луцька в сквері на проспекті Волі, 7. В тому самому сквері, який тільки реконструювали", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водії паркують свої автівки на проспекті Волі з порушенням правил дорожнього руху та благоустрою міста.Про це повідомляють на сторінці муніципальної варти Луцька у facebook "На цій світлині результат щоденного паркування порушниками Правил благоустрою міста Луцька в сквері на проспекті Волі, 7. В тому самому сквері, який тільки реконструювали", - йдеться в дописі.

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