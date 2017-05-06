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Автохами руйнують сквер у центрі Луцька. ФОТО

Автохами руйнують сквер у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку водії паркують свої автівки на проспекті Волі з порушенням правил дорожнього руху та благоустрою міста.

Про це повідомляють на сторінці муніципальної варти Луцька у facebook.

"На цій світлині результат щоденного паркування порушниками Правил благоустрою міста Луцька в сквері на проспекті Волі, 7. В тому самому сквері, який тільки реконструювали", - йдеться в дописі.
Автохами руйнують сквер у центрі Луцька. ФОТО

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Теги: автохами, парковка, паркування, муніципали, сквер
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Коментарі 2
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автохами, автохами, треба бити їх ногами!
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хама в рило, щоб знав своє місце!
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