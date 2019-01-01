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Кір не відступає: на Волині продовжують фіксувати випадки захворювання

Кір не відступає: на Волині продовжують фіксувати випадки захворювання
У Локачинському районі зареєстрували 25 хворих на кір.

Ситуацію щодо захворюваністі на кір (з початку 2019 року) прокоментувала Ірина Мигович – заступниця головного лікаря КНП «Локачинський РЦПМСД», пише Район.Локачі.

Протягом останнього тижня захворіло дві людини з Затурців, одна – з Юнівки і ще одна – з Привітного. Переважну кількість захворювань зареєстрували у побуті. Серед дітей з початку року захворіли шестеро школярів, одна дитина з дитячого дошкільного закладу, троє дітей дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади.

«За січень лікарі провели щеплення проти кору 132 особам. Вакцинували 22 дитини віком один рік, 43 – віком шести років, 67 дорослих. В закладі є достатня кількість вакцини проти кору. Щеплення лікарі проводять комбінованою вакциною КПК проти трьох інфекцій одночасно: кору, паротиту, багряниці (краснухи) «Вакциною для профілактики кору, паротиту і краснухи М-М-R ll» виробництва США, однодозною», – зазначила лікарка.

В Локачинський ЦРЛ наголошують, що кір може привести до серйозних ускладнень. А саме – пневмонії, отиту, запалення головного мозку (енцефаліту). Специфічного лікування від кору не існує. Тож єдиний спосіб уберегтись від захворювання – профілактика.

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Теги: кір, Локачі, лікарня, щеплення, вакцина
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