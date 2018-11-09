Лучан кличуть на виставку незалежного мистецтва Івано-Франківська
Сьогодні, 19:14
У Музеї Сучасного Українського Мистецтва Корсаків відбудеться відкриття виставки «Індивідуальні артикуляції» незалежне мистецтво Івано-Франківська.
Відкриття виставки відбудеться 6 лютого, - йдеться на сайті Музею.
2019 року МСУМК розпочинає великий мистецький проект-дослідження «ГЕНЕЗА», що буде складатись з окремих великих кураторських проектів, які досліджуватимуть творчі угрупування, напрямки та окремі унікальні явища в українському мистецтві. Залучення кураторів та мистецьких інституцій дасть змогу об’єктивно фіксувати та описувати розвиток українського сучасного мистецтва. Проект передбачає крім експонування самих творів також обговорення, дискусії, лекції та випуск серії дослідницьких матеріалів.
Місце проведення – м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ “Адреналін Сіті”.
Початок – о 17:00. Вхід – вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відкриття виставки відбудеться 6 лютого, - йдеться на сайті Музею.
2019 року МСУМК розпочинає великий мистецький проект-дослідження «ГЕНЕЗА», що буде складатись з окремих великих кураторських проектів, які досліджуватимуть творчі угрупування, напрямки та окремі унікальні явища в українському мистецтві. Залучення кураторів та мистецьких інституцій дасть змогу об’єктивно фіксувати та описувати розвиток українського сучасного мистецтва. Проект передбачає крім експонування самих творів також обговорення, дискусії, лекції та випуск серії дослідницьких матеріалів.
Місце проведення – м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ “Адреналін Сіті”.
Початок – о 17:00. Вхід – вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинська майстриня зробила неймовірний віночок з соломи. ФОТО
Сьогодні, 19:53
Лучан кличуть на виставку незалежного мистецтва Івано-Франківська
Сьогодні, 19:14
Автохами руйнують сквер у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 18:43
Журналісти «Інтера» приїхали на Волинь «зробити картинку» про перехід церковної громади
Сьогодні, 18:28
Медіа