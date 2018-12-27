На Горохівщині не буде полігону побутових відходів за 22 мільйони гривень





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Мотлох, що гниє і ні, люди викидають усюди, аби подалі від своєї хати. При цьому не замислюються, наскільки шкодять довкіллю і своєму здоров’ю, скільки смітників залишать онукам і правнукам, хто має вигрібати сотні їх, несанкціонованих, що множаться по всій Горохівщині, стають більшими в довжину, ширину і висоту, а подекуди кидаються в очі навіть мішками з невідомими отрутохімікатами.



Схоже, така жахлива картина зникне з-перед очей ще не скоро, бо запропонований районною і міською владою проект будівництва полігону твердих побутових відходів на території Цегівської сільської ради заблокувало населення сіл цієї ради і довколишніх населених пунктів.



Минулого тижня нарозширене засідання робочої групи за участю керівників району, сільських голів, депутатів районної ради, жителів сіл, створеної задля вивчення питання будівництва полігону твердих побутових відходів, приїхали радник голови Волинської облдержадміністрації Олександр Закузенний і головний інженер проектів Волинської філії Державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя Ярослав Шулячук.



Обговорення проекту, в якому взяли участь делегації з сіл Цегова і Холонева, селища Мар’янівки, тривало понад дві години.



Зокрема, Ярослав Шулячук розповів, що на будівництво полігону твердих побутових відходів Державний фонд регіонального розвитку виділив 22 мільйони 300 тисяч гривень. Реалізувати ці кошти потрібно було протягом 6 місяців.



Об’єкт планувалося розділити на господарську зону з навісом для техніки, ванною для дезінфекції, вбиральнею і виробничу, де складувалися б відходи. Після закінчення експлуатації її мали засипати землею, засіяти травою та засадити деревами.



Найбільше запитань у присутніх було щодо очисних споруд та сміттєсортувальної лінії. Зі слів проектантів, встановлення очисних споруд було заплановано під час другої черги будівництва.



Поки тривав бунт, не вщухали дискусії. 25 січня проект будівництва полігону твердих побутових відходів у Горохівському районі зняли зі списку проектів, які фінансувалися Державним фондом регіонального розвитку. Про це йшлося на засіданні регіональної комісії облдержадміністрації.



Посадовцям нелегко далося таке рішення, бо хтозна, коли після знову прийде черга на будівництво полігону твердих побутових відходів у Горохівському районі.



Чого чекати далі? Оскільки будівництво такого масштабного об’єкту при найбільшому бажанні не осилить ні районний, ні міський бюджет, ситуацію прокоментував радник голови облдержадміністрації Олександр Закузенний.



Чиновник каже, що тепер жителі Горохівщини повинні самі проявити ініціативу й вибрати місце для полігону, яке влаштує всіх. Аж тоді можливо буде повторно вестися мова про фінансування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знаючи, що на Горохівщині немає санкціонованого смітника, можна уявити, як тонни непотребу з домогосподарств жителів сіл і міст «перекочовують» у довколишні ліси і поля, на береги водойм і на узбіччя.Пише газета «Волинь» Мотлох, що гниє і ні, люди викидають усюди, аби подалі від своєї хати. При цьому не замислюються, наскільки шкодять довкіллю і своєму здоров’ю, скільки смітників залишать онукам і правнукам, хто має вигрібати сотні їх, несанкціонованих, що множаться по всій Горохівщині, стають більшими в довжину, ширину і висоту, а подекуди кидаються в очі навіть мішками з невідомими отрутохімікатами.Схоже, така жахлива картина зникне з-перед очей ще не скоро, бо запропонований районною і міською владою проект будівництва полігону твердих побутових відходів на території Цегівської сільської ради заблокувало населення сіл цієї ради і довколишніх населених пунктів.Минулого тижня нарозширене засідання робочої групи за участю керівників району, сільських голів, депутатів районної ради, жителів сіл, створеної задля вивчення питання будівництва полігону твердих побутових відходів, приїхали радник голови Волинської облдержадміністраціїі головний інженер проектів Волинської філії Державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. БілоконяОбговорення проекту, в якому взяли участь делегації з сіл Цегова і Холонева, селища Мар’янівки, тривало понад дві години.Зокрема, Ярослав Шулячук розповів, що на будівництво полігону твердих побутових відходів Державний фонд регіонального розвитку виділив 22 мільйони 300 тисяч гривень. Реалізувати ці кошти потрібно було протягом 6 місяців.Об’єкт планувалося розділити на господарську зону з навісом для техніки, ванною для дезінфекції, вбиральнею і виробничу, де складувалися б відходи. Після закінчення експлуатації її мали засипати землею, засіяти травою та засадити деревами.Найбільше запитань у присутніх було щодо очисних споруд та сміттєсортувальної лінії. Зі слів проектантів, встановлення очисних споруд було заплановано під час другої черги будівництва.Поки тривав бунт, не вщухали дискусії. 25 січня проект будівництва полігону твердих побутових відходів у Горохівському районі зняли зі списку проектів, які фінансувалися Державним фондом регіонального розвитку. Про це йшлося на засіданні регіональної комісії облдержадміністрації.Посадовцям нелегко далося таке рішення, бо хтозна, коли після знову прийде черга на будівництво полігону твердих побутових відходів у Горохівському районі.Чого чекати далі? Оскільки будівництво такого масштабного об’єкту при найбільшому бажанні не осилить ні районний, ні міський бюджет, ситуацію прокоментував радник голови облдержадміністрації Олександр Закузенний.Чиновник каже, що тепер жителі Горохівщини повинні самі проявити ініціативу й вибрати місце для полігону, яке влаштує всіх. Аж тоді можливо буде повторно вестися мова про фінансування.

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