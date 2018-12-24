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У Києві горять склади: площа займання – більше 10 тисяч квадратних метрів. ФОТО

У Києві горять склади: площа займання – більше 10 тисяч квадратних метрів. ФОТО
У ДСНС зазначили, що існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю.

Площа пожежі у складській будівлі ТОВ «Адоніс Проект» на вул. Червоноткацька, 69 у Деснянському районі столиці збільшилась до 10,5 тис. квадратних метрів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Станом на 16:30 площа пожежі складає 10 тис. 500 м кв., існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю. Попередньо жертв та постраждалих немає», - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучено 123 чоловік особового складу та 31 одиниці техніки ДСНС. На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС в м. Києві.

Пожежа сталася сьогодні близько опівдня у складській будівлі, де зберігаються електроінструменти, пластик та картон.
У Києві горять склади: площа займання – більше 10 тисяч квадратних метрів. ФОТО

У Києві горять склади: площа займання – більше 10 тисяч квадратних метрів. ФОТО
У Києві горять склади: площа займання – більше 10 тисяч квадратних метрів. ФОТО

У Києві горять склади: площа займання – більше 10 тисяч квадратних метрів. ФОТО

У Києві горять склади: площа займання – більше 10 тисяч квадратних метрів. ФОТО

У Києві горять склади: площа займання – більше 10 тисяч квадратних метрів. ФОТО

У Києві горять склади: площа займання – більше 10 тисяч квадратних метрів. ФОТО


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Теги: Київ, пожежа, склади
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