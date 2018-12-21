Талановитий перукар з Луцька терміново потребує дороговартісного лікування. ФОТО

Тарасу Коцюбі.



Про це у Людмила Тибольчук.



Жінка шокована звітскою про старшну хворобу Тараса - йому поставили діагноз Неходжкінська лімфома ІІІ стадії.



"Вперше звертаюсь з проханням через ФБ. Луцькі ДРУЗІ, хто знає нашого Тарасика (салони Шарм, Пудра) - перукаря від Бога і просто чудову веселу людину, а ще молодого сім’янина, тата трирічного Іларіона...



У Тараса велика біда - неходжкінська лімфома, 3 стадія. В першу чергу звертаюсь до його клієнтів, які і духом не знають про його проблему. Ще три тижні тому сиділа в кріслі і навіть не відчула, що в людини біда...



Усміхнений, уважний, з жартами як завжди. А з‘ясувалось, що тоді він сам тихенько боровся зі своєю недугою. Був прооперований і наразі має проходити хіміютерапію.



Не говорив нікому - розраховував тільки на себе і на свої фінанси. Але курс лікування вимагає непосильних коштів для молодої сім‘ї (лише один укол коштує 53 тис. грн, замінник - 26 тис...).



Хто знає його особисто, а хто просто небайдужий, давайте допоможемо...., бо продавати будинки - це остання річ. Хто скільки може - гривня, п‘ять, десять... з миру по нитці, а людина буде жити", - написала жінка.



Картка Приватбанк 5168 7573 8915 9916 Коцюба Тарас Валентинович







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