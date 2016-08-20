«Ще дуже багато питань треба вивчити», – історики про визволення Луцька від фашистських загарбників





З цієї нагоди у Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки науковці провели Круглий стіл, - йдеться в сюжеті



Луцьк звільнили внаслідок рівненсько-луцької наступальної операції 13 армії 1-го українського фронту. Нині лишилось лише двоє ветеранів, які звільняли місто і проживають вони за межами області.



Кандидат історичних наук Вадим Куть розповів про деталі наступальної операції та зауважив, що міська архітектура при цьому не постраждала.



"1 числа почалась атака на Луцьк, на околиці міста. З району Теремно йшли три кавалерійські дивізії і одна стрілецька. Йшли з різних частин – і зі Звірова, і з півночі. І були бої на околицях Луцька...Зранку 2-го числа німців уже вибили з Луцька і відкинули на Гнідаву...Наші гармати стояли біля костелу і ми били на Гнідаву, а німці – звідти. І тільки коли 5-го числа німців вибили з Гнідави, тоді уже в Москві дали салют на честь звільнення Здолбунова, Луцька і Рівного", – розповів історик.



Досі на околицях Луцька та його території знаходять останки тих, хто загинув під час боїв Луцьк, – розповів професор Геннадій Бондаренко.



"Це питання самої окупації і як себе вели мешканці Луцька; про ті концтабори, які були на території Волині, в тому числі і в Луцьку; це про тих, кого вивозили в Німеччину на важкі роботи; це діти війни. Сьогодні, коли ми починаємо вивчати війну в наш час, і вже пройшло 75 років звільнення нашої території Луцька, і Волині та й всієї України, то мушу сказати, що виникають такі питання, які є настільки невивчені, що ми сьогодні повинні по-новому розглядати питання не просто воєнних дій чи протиборства сторін, а маємо розглядати, як вони вплинули і сьогодні впливають на політику, на мораль, на ідеологію", – наголосив Геннадій Бондаренко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Друге лютого – день визволення Луцька від нацистських загарбників. Сьогодні лучани відзначають 75-ту річницю відколи місто та його околиці було звільнено від нацистів під час Другої світової війни.З цієї нагоди у Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки науковці провели Круглий стіл, - йдеться в сюжеті UA:Волинь Луцьк звільнили внаслідок рівненсько-луцької наступальної операції 13 армії 1-го українського фронту. Нині лишилось лише двоє ветеранів, які звільняли місто і проживають вони за межами області.Кандидат історичних наукрозповів про деталі наступальної операції та зауважив, що міська архітектура при цьому не постраждала."1 числа почалась атака на Луцьк, на околиці міста. З району Теремно йшли три кавалерійські дивізії і одна стрілецька. Йшли з різних частин – і зі Звірова, і з півночі. І були бої на околицях Луцька...Зранку 2-го числа німців уже вибили з Луцька і відкинули на Гнідаву...Наші гармати стояли біля костелу і ми били на Гнідаву, а німці – звідти. І тільки коли 5-го числа німців вибили з Гнідави, тоді уже в Москві дали салют на честь звільнення Здолбунова, Луцька і Рівного", – розповів історик.Досі на околицях Луцька та його території знаходять останки тих, хто загинув під час боїв Луцьк, – розповів професор"Це питання самої окупації і як себе вели мешканці Луцька; про ті концтабори, які були на території Волині, в тому числі і в Луцьку; це про тих, кого вивозили в Німеччину на важкі роботи; це діти війни. Сьогодні, коли ми починаємо вивчати війну в наш час, і вже пройшло 75 років звільнення нашої території Луцька, і Волині та й всієї України, то мушу сказати, що виникають такі питання, які є настільки невивчені, що ми сьогодні повинні по-новому розглядати питання не просто воєнних дій чи протиборства сторін, а маємо розглядати, як вони вплинули і сьогодні впливають на політику, на мораль, на ідеологію", – наголосив Геннадій Бондаренко.

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