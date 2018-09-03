Атракціони з центрального парку Луцька – виставлені на продаж. ВІДЕО





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Каруселі й гойдалки у комунальному підприємстві «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» потребують оновлення, розповів директор Віталій Цапюк.



Каже: розважальні об’єкти чеського виробництва виставлені на продаж. Для чого це роблять і що зміниться у парку розваг.



Деталі – в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частина атракціюнів з луцького парку розваг виставлена на продаж. Така інформація з’явилася в інтернеті.Повідомляє UA:Волинь Каруселі й гойдалки у комунальному підприємстві «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» потребують оновлення, розповів директорКаже: розважальні об’єкти чеського виробництва виставлені на продаж. Для чого це роблять і що зміниться у парку розваг.Деталі – в сюжеті.

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