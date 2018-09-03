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Атракціони з центрального парку Луцька – виставлені на продаж. ВІДЕО

Атракціони з центрального парку Луцька – виставлені на продаж. ВІДЕО
Частина атракціюнів з луцького парку розваг виставлена на продаж. Така інформація з’явилася в інтернеті.

Повідомляє UA:Волинь.

Каруселі й гойдалки у комунальному підприємстві «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» потребують оновлення, розповів директор Віталій Цапюк.

Каже: розважальні об’єкти чеського виробництва виставлені на продаж. Для чого це роблять і що зміниться у парку розваг.

Деталі – в сюжеті.


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Теги: атракціони, продаж, парк
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