Атракціони з центрального парку Луцька – виставлені на продаж. ВІДЕО
Сьогодні, 08:21
Частина атракціюнів з луцького парку розваг виставлена на продаж. Така інформація з’явилася в інтернеті.
Повідомляє UA:Волинь.
Каруселі й гойдалки у комунальному підприємстві «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» потребують оновлення, розповів директор Віталій Цапюк.
Каже: розважальні об’єкти чеського виробництва виставлені на продаж. Для чого це роблять і що зміниться у парку розваг.
Деталі – в сюжеті.
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Повідомляє UA:Волинь.
Каруселі й гойдалки у комунальному підприємстві «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» потребують оновлення, розповів директор Віталій Цапюк.
Каже: розважальні об’єкти чеського виробництва виставлені на продаж. Для чого це роблять і що зміниться у парку розваг.
Деталі – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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