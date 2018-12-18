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Волинь – одна з лідерів по Україні за кількістю розмитнених «євроблях»

Волинь – одна з лідерів по Україні за кількістю розмитнених «євроблях»
За розмитнення автомобілів на єврономерах українці сплатили понад 4,1 мільярдів гривень.

Про це повідомили у Державній фіскальній службі.

До сьогодні власники розмитнили понад 65 тисяч автівок. Це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів.

Найактивніше власники оформлюють транспортні засоби у Києві – майже 10,8 тисяч автомобілів, Волинській області – 8,7 тисяч та Чернівецькій – понад 6 тисяч.

Майже 55 тисяч автівок – це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 467 мільйонів гривень (8500 за кожне авто).

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Теги: розмитнення, євробляхи
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Коментарі 1
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Ух ти доріг на 4 мілярда настроять. Нарешті.
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