У Чорнобилі хочуть збудувати сонячні електростанції





Про це повідомила



«Генеральний директор директорату енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславець провела зустріч з представниками японських компаній, зокрема, директором компанії Deloitte Touche Japan Нішімото Масатоші, виконавчим директором компанії Green Power Development Japan Секія Емі та іншими, які представляють уряд Японії», – йдеться у повідомленні.



Керівники компаній висловили свою зацікавленість щодо участі в будівництві об’єктів сонячної енергетики в обсязі до 1,2 ГВт в Чорнобильській зоні відчуження.



Під час зустрічі сторони обговорили основні економічні та технічні аспекти будівництва проекту сонячної електростанції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Японські компанії зацікавлені щодо участі в будівництві об’єктів сонячної енергетики в Чорнобильській зоні відчуження.Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.«Генеральний директор директорату енергетичних ринків Міненерговугілляпровела зустріч з представниками японських компаній, зокрема, директором компанії Deloitte Touche Japan Нішімото Масатоші, виконавчим директором компанії Green Power Development Japanта іншими, які представляють уряд Японії», – йдеться у повідомленні.Керівники компаній висловили свою зацікавленість щодо участі в будівництві об’єктів сонячної енергетики в обсязі до 1,2 ГВт в Чорнобильській зоні відчуження.Під час зустрічі сторони обговорили основні економічні та технічні аспекти будівництва проекту сонячної електростанції.

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