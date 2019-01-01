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У Чорнобилі хочуть збудувати сонячні електростанції

У Чорнобилі хочуть збудувати сонячні електростанції
Японські компанії зацікавлені щодо участі в будівництві об’єктів сонячної енергетики в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Генеральний директор директорату енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславець провела зустріч з представниками японських компаній, зокрема, директором компанії Deloitte Touche Japan Нішімото Масатоші, виконавчим директором компанії Green Power Development Japan Секія Емі та іншими, які представляють уряд Японії», – йдеться у повідомленні.

Керівники компаній висловили свою зацікавленість щодо участі в будівництві об’єктів сонячної енергетики в обсязі до 1,2 ГВт в Чорнобильській зоні відчуження.

Під час зустрічі сторони обговорили основні економічні та технічні аспекти будівництва проекту сонячної електростанції.


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Теги: Чорнобиль, будівництво, сонячна електростанція
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