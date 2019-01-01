У Чорнобилі хочуть збудувати сонячні електростанції
Сьогодні, 03:05
Японські компанії зацікавлені щодо участі в будівництві об’єктів сонячної енергетики в Чорнобильській зоні відчуження.
Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
«Генеральний директор директорату енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславець провела зустріч з представниками японських компаній, зокрема, директором компанії Deloitte Touche Japan Нішімото Масатоші, виконавчим директором компанії Green Power Development Japan Секія Емі та іншими, які представляють уряд Японії», – йдеться у повідомленні.
Керівники компаній висловили свою зацікавленість щодо участі в будівництві об’єктів сонячної енергетики в обсязі до 1,2 ГВт в Чорнобильській зоні відчуження.
Під час зустрічі сторони обговорили основні економічні та технічні аспекти будівництва проекту сонячної електростанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
«Генеральний директор директорату енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславець провела зустріч з представниками японських компаній, зокрема, директором компанії Deloitte Touche Japan Нішімото Масатоші, виконавчим директором компанії Green Power Development Japan Секія Емі та іншими, які представляють уряд Японії», – йдеться у повідомленні.
Керівники компаній висловили свою зацікавленість щодо участі в будівництві об’єктів сонячної енергетики в обсязі до 1,2 ГВт в Чорнобильській зоні відчуження.
Під час зустрічі сторони обговорили основні економічні та технічні аспекти будівництва проекту сонячної електростанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Чорнобилі хочуть збудувати сонячні електростанції
Сьогодні, 03:05
3 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У лікарні помер лучанин-боєць 51 бригади
02 лютий, 23:48
Медіа