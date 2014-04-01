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Журналіст Дмитро Гнап зібрав кошти для реєстрації кандидатом у президенти

Журналіст Дмитро Гнап зібрав кошти для реєстрації кандидатом у президенти
Колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап зібрав близько 3 мільйонів гривень для реєстрації кандидатом у президенти.

Гнап написав у Facebook, що бухгалтер з його команди вже відправив платіж для застави до Центральної виборчої комісії, повідомляє Громадське.

«Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви повірили в можливість змін! Що ви не здалися. Це вдалося не мені. Це вдалося всім нам! Збираємося завтра о 12.00 під ЦВК! Я хочу подякувати кожному з вас. І хочу щоб ми разом з вами почали круту і переможну кампанію», – додав політик.

Зазначимо, що збирати кошти на заставу для ЦВК екс-розслідувач розпочав два тижні тому.

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Теги: Дмитро Гнап, гроші, ЦВК, кандидат
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