Журналіст Дмитро Гнап зібрав кошти для реєстрації кандидатом у президенти
Сьогодні, 01:58
Колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап зібрав близько 3 мільйонів гривень для реєстрації кандидатом у президенти.
Гнап написав у Facebook, що бухгалтер з його команди вже відправив платіж для застави до Центральної виборчої комісії, повідомляє Громадське.
«Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви повірили в можливість змін! Що ви не здалися. Це вдалося не мені. Це вдалося всім нам! Збираємося завтра о 12.00 під ЦВК! Я хочу подякувати кожному з вас. І хочу щоб ми разом з вами почали круту і переможну кампанію», – додав політик.
Зазначимо, що збирати кошти на заставу для ЦВК екс-розслідувач розпочав два тижні тому.
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Гнап написав у Facebook, що бухгалтер з його команди вже відправив платіж для застави до Центральної виборчої комісії, повідомляє Громадське.
«Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви повірили в можливість змін! Що ви не здалися. Це вдалося не мені. Це вдалося всім нам! Збираємося завтра о 12.00 під ЦВК! Я хочу подякувати кожному з вас. І хочу щоб ми разом з вами почали круту і переможну кампанію», – додав політик.
Зазначимо, що збирати кошти на заставу для ЦВК екс-розслідувач розпочав два тижні тому.
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