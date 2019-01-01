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Священик з Луцька офіційно став постійним представником Вселенського патріархату

Священик з Луцька офіційно став постійним представником Вселенського патріархату
В Україні офіційно з'явився постійний представник Вселенського патріархату: відбулася урочиста церемонія наречення настоятеля патріаршої ставропігії архімандрита Михаїла Аніщенка, який раніше служив у Луцьку в храмі Всіх святих землі Волинської.

Церемонія відбулася в Андріївській церкві, повідомляє 5 канал.

У службі, зокрема, взяв участь офіційний представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Емануїл. На спільну молитву до Андріївської церкви прийшли також звичайні віряни.

Митрополит Гальський Емануїл сказав: «Перебуваючи тут, в Андріївській церкві, ми хотіли б висловити подяку. Це ще один крок уперед. Ми дякуємо Президенту України та Міністерству культури, усім, хто доклав зусиль для того, щоби ця подія сьогодні відбулася».

Одна з вірянок зауважила: «Взагалі ми жили в Туреччині, мої діти хрещені у Вселенському патріархаті, це знайомі люди для нас. Ми звикли до турецьких служб, дуже раді що в Києві це буде».

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Теги: священик, наречення, Вселенський патріархат, Михаїл Аніщенко
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