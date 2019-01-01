Священик з Луцька офіційно став постійним представником Вселенського патріархату

Михаїла Аніщенка, який раніше служив у Луцьку в храмі Всіх святих землі Волинської.



Церемонія відбулася в Андріївській церкві, повідомляє



У службі, зокрема, взяв участь офіційний представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Емануїл. На спільну молитву до Андріївської церкви прийшли також звичайні віряни.



Митрополит Гальський Емануїл сказав: «Перебуваючи тут, в Андріївській церкві, ми хотіли б висловити подяку. Це ще один крок уперед. Ми дякуємо Президенту України та Міністерству культури, усім, хто доклав зусиль для того, щоби ця подія сьогодні відбулася».



Одна з вірянок зауважила: «Взагалі ми жили в Туреччині, мої діти хрещені у Вселенському патріархаті, це знайомі люди для нас. Ми звикли до турецьких служб, дуже раді що в Києві це буде».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні офіційно з'явився постійний представник Вселенського патріархату: відбулася урочиста церемонія наречення настоятеля патріаршої ставропігії архімандрита, який раніше служив у Луцьку в храмі Всіх святих землі Волинської.Церемонія відбулася в Андріївській церкві, повідомляє 5 канал У службі, зокрема, взяв участь офіційний представник Вселенського патріарха митрополит Гальський. На спільну молитву до Андріївської церкви прийшли також звичайні віряни.Митрополит Гальський Емануїл сказав: «Перебуваючи тут, в Андріївській церкві, ми хотіли б висловити подяку. Це ще один крок уперед. Ми дякуємо Президенту України та Міністерству культури, усім, хто доклав зусиль для того, щоби ця подія сьогодні відбулася».Одна з вірянок зауважила: «Взагалі ми жили в Туреччині, мої діти хрещені у Вселенському патріархаті, це знайомі люди для нас. Ми звикли до турецьких служб, дуже раді що в Києві це буде».

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