У Полтаві дитину тяжко травмувала льодяна брила
Сьогодні, 04:24
У Полтаві 2 лютого з даху будинку по вулиці Соборності льодяна брила впала на малолітню дівчинку.
Як повідомили у поліції, дитину госпіталізовано з тяжкими травмами.
Правоохоронці уточнюють, що інцидент стався біля зупинки міського транспорту Зигіна.
Для визначення обставин події на місце виїхали слідчі 1-го відділення Полтави.
Через падіння брили льоду на дитину було відкрито справу щодо службової недбалості (ст. 367 КК України).
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Як повідомили у поліції, дитину госпіталізовано з тяжкими травмами.
Правоохоронці уточнюють, що інцидент стався біля зупинки міського транспорту Зигіна.
Для визначення обставин події на місце виїхали слідчі 1-го відділення Полтави.
Через падіння брили льоду на дитину було відкрито справу щодо службової недбалості (ст. 367 КК України).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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