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У Полтаві дитину тяжко травмувала льодяна брила

У Полтаві дитину тяжко травмувала льодяна брила
У Полтаві 2 лютого з даху будинку по вулиці Соборності льодяна брила впала на малолітню дівчинку.

Як повідомили у поліції, дитину госпіталізовано з тяжкими травмами.
Правоохоронці уточнюють, що інцидент стався біля зупинки міського транспорту Зигіна.

Для визначення обставин події на місце виїхали слідчі 1-го відділення Полтави.

Через падіння брили льоду на дитину було відкрито справу щодо службової недбалості (ст. 367 КК України).

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Теги: дівчинка, лід, бурулька, травма
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