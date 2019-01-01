У Полтаві дитину тяжко травмувала льодяна брила





Як повідомили у

Правоохоронці уточнюють, що інцидент стався біля зупинки міського транспорту Зигіна.



Для визначення обставин події на місце виїхали слідчі 1-го відділення Полтави.



Через падіння брили льоду на дитину було відкрито справу щодо службової недбалості (ст. 367 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтаві 2 лютого з даху будинку по вулиці Соборності льодяна брила впала на малолітню дівчинку.Як повідомили у поліції , дитину госпіталізовано з тяжкими травмами.Правоохоронці уточнюють, що інцидент стався біля зупинки міського транспорту Зигіна.Для визначення обставин події на місце виїхали слідчі 1-го відділення Полтави.Через падіння брили льоду на дитину було відкрито справу щодо службової недбалості (ст. 367 КК України).

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