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На другий день після хрестин у волинському селі померло немовля

На другий день після хрестин у волинському селі померло немовля
Біда сталася в селі Брани Горохівського району.

Двомісячний Ярославчик помер на другий день після своїх хрестин, - пише Волинь-нова.

Хлопчик – другий синочок 25-річної мами, яка жила зі своїм співмешканцем.

Сім’я перебувала на обліку у службі у справах дітей райдержадміністрації, однак, кажуть, після народження другої дитини, кажуть, вже бралася за розум.

За попередньою інформацією, експертиза наразі констатувала раптову смерть грудної дитини.

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Теги: смерть, дитина, кримінал
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