На другий день після хрестин у волинському селі померло немовля





Двомісячний Ярославчик помер на другий день після своїх хрестин, - пише



Хлопчик – другий синочок 25-річної мами, яка жила зі своїм співмешканцем.



Сім’я перебувала на обліку у службі у справах дітей райдержадміністрації, однак, кажуть, після народження другої дитини, кажуть, вже бралася за розум.



За попередньою інформацією, експертиза наразі констатувала раптову смерть грудної дитини.

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